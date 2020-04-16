Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер со следующей недели. Такое заявление она сделала на встрече с главами всех федеральных земель страны в Берлине, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Послабления пока касаются магазинов площадью не больше 800 кв.м, книжных и веломагазинов. С 4 мая должно возобновиться обучение в школах, вновь заработают парикмахерские.

Ангела Меркель отметила, что полное возвращение к нормальной жизни можно ожидать только через несколько недель или месяцев. Останутся закрытыми рестораны, бары, кинотеатры, гостиницы и фитнес-клубы, запрещенными — церковные службы. Возобновление массовых мероприятий и футбольных матчей с участием зрителей произойдет не раньше конца августа.

От жителей Германии по-прежнему требуют соблюдать социальную дистанцию. Также рекомендуется носить медицинские маски в магазинах и в общественном транспорте.

Германия входит в пятерку стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев коронавируса — к утру 16 апреля эта цифра составляла 134,7 тысячи человек. При этом число скончавшихся от осложнений, связанных с коронавирусом, здесь намного ниже, чем в других странах Европы и США, — более 3800.