В Андижанской области зарегистрировано 102 пациента с коронавирсом. Из них 74 являются работниками сфере медицины, сообщила пресс-служба администрации области со ссылкой на областное управление здравоохранения.

В числе 74 работников — врачи, медсестры, младший медицинский персонал и сотрудники по хозяйственной части. Еще 15 инфицированных являются представителями других профессий. Среди лиц, у которых диагностирован коронавирус, 13 — несовершеннолетние.





13 апреля в Андижане были выписаны четыре выздоровевших пациента, среди них один врач, две медсестры и 1 младший медработник. Оставшиеся 98 пациентов проходят лечение в областной инфекционной больнице.

По состоянию на 10:00 15 апреля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Узбекистане составляло 1214.