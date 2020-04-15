В Андижанской области зарегистрировано 102 пациента с коронавирсом. Из них 74 являются работниками сфере медицины, сообщила пресс-служба администрации области со ссылкой на областное управление здравоохранения.
В числе 74 работников — врачи, медсестры, младший медицинский персонал и сотрудники по хозяйственной части. Еще 15 инфицированных являются представителями других профессий. Среди лиц, у которых диагностирован коронавирус, 13 — несовершеннолетние.
13 апреля в Андижане были выписаны четыре выздоровевших пациента, среди них один врач, две медсестры и 1 младший медработник. Оставшиеся 98 пациентов проходят лечение в областной инфекционной больнице.
По состоянию на 10:00 15 апреля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Узбекистане составляло 1214.
Людмила Николаевна
Здравствуйте. вы прояснитите, пожалуйста, Эти 74 человека инфецированы или нет?В социальных сетях мэр Андижана сообщил, что 78 из 90 человек, зараженных этим вирусом, были врачами. Министерство здравоохранения не подтвердило это заявление, сообщает пресс-служба администрации Андижанской области.