По состоянию на 10:00 15 апреля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 49 и составляет 1214, сообщило Министерство здравоохранения.
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
По состоянию на 10:00 15 апреля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 49 и составляет 1214, сообщило Министерство здравоохранения.
|В мире Статистика
|1 214
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|1 976 191
|474 261
|125 984
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
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