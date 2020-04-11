Проект Государственного налогового комитета об информировании банками налоговых органов об обороте на картах физических затронет порядка 500−700 человек. Об этом в пятницу на онлайн-брифинге сообщил заместитель председателя ГНК Абдулла Азизов, пишет Spot.

По словам Абдуллы Азизова, объем теневой экономики в Узбекистане составляет, по данным Всемирного банка, 48%, а по мнению отдельных экспертов эта цифра варьируется в районе 50−60%.

Замглавы ГНК отметил, что предлагаемые меры направлены на борьбу с нелегальной торговлей, осуществляемой через интернет, в том числе при помощи Telegram-каналов и групп в социальных сетях.

«Если мы видим, что транзакции не связаны с нелегальной торговлей, мы ничего предпринимать не будем. В частности, мы не будем проверять счета блогеров, которые только встают на ноги, не будем отслеживать, сколько им перечисляют денег», — приводит слова Абдуллы Азизова Spot.

Кроме того, представитель руководства комитета отметил, что значение имеет наличие двух факторов одновременно: общая сумма более 10 P2P-транзакций должна превысить 30 млн сумов.

«Например, если на карту человека разово поступило 50 млн сумов, мы такой случай проверять не будем», — уточнил он.

Данные, предоставленные банками и ЦБ в налоговые органы, будут анализироваться при помощи системы риск-анализа. При этом ГНК не планирует с первого месяца предпринимать действия при выявлении риска неуплаты налогов. Требование доказать источник дохода будет предъявляться владельцу карты при выявлении случая в течение двух месяцев подряд.

«Если мы определим, что физическое лицо продает товары через Telegram, мы не будем его сразу наказывать, а посоветуем зарегистрироваться в качестве предпринимателя и платить налоги. Главная цель законопроекта — легализовать торговлю через интернет», — сказал Абдулла Азизов.

Он добавил, что налоги «идут не в карман сотрудников налоговых органов», а в бюджет, откуда средства направляются на развитие инфраструктуры страны, выплату пенсий и другие социальные расходы.

«В январе количество карт, по которым было проведено более 10 P2P-транзакций на сумму свыше 10 млн сумов, составило 1568. Учитывая, что в проекте документа указана сумма в 30 млн сумов, их количество может снизиться до 700. Соответственно, каждый месяц мы будем проверять несколько сотен человек», — сказал Абдулла Азизов.

По его словам, сотрудники комитета за несколько часов выявили 180 групп в соцсетях и Telegram-каналов, где осуществлялась нелегальная торговля.

В ГНК также разъяснили, что у банков не будет запрашиваться информация касательно депозитов, дивидендов, сведений о заработной плате и реализации имущества физических лиц. Отмечается, что проект разработан с учетом международного опыта. Это отметил и эксперт Всемирного банка Рауль Феликс Юнкера-Варела, который указал на наличие системы обмена информацией между банками и налоговыми органами как в странах Европы и Америки, так и ближнего зарубежья.

Ранее за пересмотр проекта документа выступили Торгово-промышленная палата и комитет Сената Олий Мажлиса.