Для общественного обсуждения опубликован проект совместного постановления Государственного налогового комитета и Центрального банка. Документом предлагается утвердить порядок, согласно которому ЦБ и банки будут информировать ГНК о счетах клиентов.

Как сообщает Norma.uz, порядок устанавливает механизм электронного обмена информацией между ГНК, ЦБ и коммерческими банками, который будет обеспечивать:

своевременную постановку на учет объектов налогообложения, создание достоверной базы налогообложения;

системное управление налоговыми рисками;

формирование, передачу, принятие и использование информации об источниках поступлений и денежных потоках.

Центробанк будет ежедневно предоставлять ГНК информацию в виде реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по установленной форме.

Согласно статье 134 Налогового кодекса Узбекистана, банк обязан сообщить в налоговый орган по месту своего нахождения информацию об открытии (закрытии) счета или вклада (депозита), изменении реквизитов счета или вклада любого юридического или физического лица в электронной форме в течение трех дней со дня соответствующего события.

В течение трех дней со дня получения письменного запроса налогового органа банк обязан предоставить информацию о наличии счетов клиента в банке, сообщить об остатках денежных средств на его счетах и предоставить выписки по операциям на счетах.

Проектом предлагается, чтобы по запросу ГНК в течение трех дней представлялась информация по обороту поступивших денежных средств на всех картах физических лиц, если в течение одного месяца объемы оборота превышают 30 млн сумов (в том числе в эквиваленте в иностранной валюте), а также при числе транзакций P2P (с карты на карту физлиц) свыше 10 раз. Эта информация должна передаваться по специальным защищенным каналам связи.

На основе полученной информации ГНК, используя автоматизированную систему бизнес-анализа Business Intelligence, будет осуществлять сегментацию налогоплательщиков по уровню рисков неуплаты налогов. Налоговые органы будут использовать полученную информацию при налоговом администрировании, гарантируя ее конфиденциальность, предлагается в документе.

Обсуждение проекта документа (на узбекском языке) продлится до 21 апреля.