Сегодня, 10 апреля, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в работе внеочередного саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, сообщила пресс-служба главы государства.

Саммит пройдет пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен вопросам координации общих усилий в борьбе против распространения коронавируса. Он созывается по инициативе азербайджанской стороны, председательствующей в организации.

В мероприятии предусматривается участие глав пяти государств-членов Тюркского совета — Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана, а также президента Туркменистана и премьер-министра Венгрии.

Ожидается подключение к видеоконференции генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Стороны обменяются мнениями о проводимых первоочередных мероприятиях по недопущению распространения пандемии коронавируса.

Будут обсуждены основные направления взаимодействия и выработаны механизмы партнерства в целях противодействия коронавирусу, в том числе по линии министерств здравоохранения и других уполномоченных ведомств стран.

Особое внимание будет уделено вопросам продвижения приоритетных проектов торгово-экономического, инвестиционного и транспортно-коммуникационного сотрудничества в условиях глобального эпидемиологического кризиса.

По итогам внеочередного саммита Тюркского совета планируется принятие совместной декларации.