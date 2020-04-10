Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев выступил с обращением к арендодателям жилья. В нем он попросил их «набраться терпения в эти сложные дни, понять положение квартиросъёмщиков и временно не требовать с них оплату за аренду жилья».

«Сегодняшние дни — испытание для всех нас. И именно сейчас мы должны поддержать друг друга как никогда, протянув руку помощи тем, кто в ней нуждается. Сила — в единстве, и только объединившись, мы сможем победить болезнь, поразившую весь мир», — отметил градоначальник.

«В нашем городе есть граждане, арендующие жильё. Среди них есть те, кто приехал издалека. Сейчас они, соблюдая требования карантина, проживают вдалеке от своей семьи в съёмном жилье. Многие из них временно не работает по причине карантина. И конечно, в таких условиях им приходится нелегко. С одной стороны на них лежит бремя оплаты за аренду жилья, с другой — ответственность за свою семью — обеспечение их всем необходимым», — сказал хоким.

«По моему мнению будет справедливо, если временно неоплаченная сумма за аренду жилья будет выплачена квартиросъёмщиками позже. В тяжёлые дни очень важно взаимное понимание и доверие», — отметил Джахонгир Артыкходжаев.

«Эти непростые дни пройдут и забудутся, а добро, совершенное в эти дни, навсегда останется в памяти!» — подчеркнул он.