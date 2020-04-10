По состоянию на утро 10 апреля число выявленных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 42 и составляет 624, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как сообщил главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков, в Ташкенте в клинике НИИ вирусологии на лечении находятся 98 человек, у 25 из них наблюдается пневмония, состояние 9 тяжелое.

В клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний лечатся 110 человек, 5 находятся в тяжелом состоянии.

По данным Нурмата Атабекова, в настоящее время на стационарном и домашнем карантине по всей стране находятся более 86 тысяч человек.

В четверг было проведено свыше 8200 лабораторных тестов на коронавирус (днем ранее — около 9000). Процент выявления вируса у тестируемых составил 0,4−0,5%.