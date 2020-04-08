Во время эпидемии коронавируса главное — это избегать мест скопления людей. При этом необходимость оплаты коммунальных услуг и покупку продуктов питания никто не отменял. А это значит, что выходить на улицу все-таки приходится. Использование наличных средств и нахождение в одном помещении со множеством людей несет повышенный риск заражения.





Кроме того, очереди в пунктах оплаты газа, электричества и воды, меняющийся в связи с карантином график работы инстанций, необходимость выходить на улицу в маске и передвигаться пешком делает личное посещение учреждений и магазинов крайне проблематичным.





В условиях карантина и ограничения передвижения по городу удобнее всего оплачивать необходимые услуги и делать покупки через мобильные приложения.

Дистанционная оплата услуг и заказов через приложение Payme — это наиболее безопасный выход, когда речь идет о здоровье родных и близких. Установка подобного приложения занимает пару минут и дает пользователю возможность не зависеть от ситуации в городе, имея в своем смартфоне все необходимые инструменты для оплаты и мониторинга расходов.





Коммунальные услуги, связь и пополнение онлайн-кошельков

Онлайн-платежи через приложение Payme — это безопасный способ оплатить коммунальные услуги, интернет, связь и подписку на онлайн-сервисы без необходимости выходить из дома. К оплате доступны все коммунальные услуги: горячая и холодная вода, электричество, газ, вывоз мусора и ТЧСЖ.





Также через приложение можно оплатить услуги любого узбекского интернет-провайдера и оператора сотовой связи, совершить финансовые операции без посещения банка. А для тех, кто в самоизоляции пользуется играми в интернете и различными платформами, предусмотрена возможность пополнения электронных кошельков и оплата пользования сервисами.

Оплата доставки

В приложении уже есть большой список партнеров, получивших разрешительный стикер и осуществляющих доставку готовой еды и продуктов питания.

Помимо зарегистрированных партнеров, здесь можно оплатить любую услугу или покупку, переведя деньги на счет получателя, что не несет риск заражения, как в случае с использованием наличных средств. Вводить номер карты получателя вручную нет необходимости — после обновления приложения можно перевести деньги в несколько касаний, просто отсканировав QR-код в приложении получателя.





Мониторинг всех платежей с карты

Подключив карту к платежному приложению, можно легко отследить все расходы с карты, даже если оплата проводилась через терминал. Все чеки сохраняются в приложении и имеют юридическую силу при предъявлении любым контролирующим органам.

Приятный бонус — благодаря вкладке «Мониторинг платежей» удастся легко вести бюджет и не держать в голове все расходы за месяц.

Оставаться дома действительно важно. Наслаждаться временем со своей семьей и оплачивать необходимые покупки и услуги через Payme.

Скачать приложение Payme можно по ссылке.

Круглосуточный колл-центр Payme: (+998) 78−150−22−45, (+998) 71−200−02−05.

Сайт: payme.uz

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