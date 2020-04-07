Юнусабадский районный административный суд Ташкента назначил наказание трем молодым блогерам в виде административного ареста на 15 суток за нарушение правил карантина и мелкое хулиганство, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

На судебном заседании 7 апреля ответчиками по части 1 статьи 54 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) и статье 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности проходили К. Мажидова (1998 года рождения), У. Хамидов (1993) и О. Разыков (1990, ранее судим).

По данным Верховного суда, 1 апреля примерно в 18:00 в сквере Амира Темура молодые люди нарушили правила карантина — они появились в общественном месте без защитных масок. 6 апреля в социальных сетях был размещен видеоролик, где блогер без защитной маски, обращаясь к памятнику Амиру Темуру, задает вопрос, когда коронавирус покинет Узбекистан.

Суд посчитал это неуважением к исторической личности Амира Темура. Кроме того, на записи были «продемонстрированы действия, выражающие умышленное пренебрежение правилами поведения в обществе», говорится в сообщении.

К. Мажидова, У. Хамидов и О. Разыков были признаны виновными по вышеуказанным статьям КоАО и арестованы на 15 суток. На видео ГУВД Ташкенте отмечается, что блогеры также были оштрафованы на 5 базовых расчетных величин (1,115 млн сумов).

«Я — блогер. По правде говоря, мы вышли на улицу, чтобы купить вещи. Мы сели там (в сквере Амира Темура — ред.), поели что-то, выпили. Дома мы сильно заскучали… Не ожидали, что все так обернется. Мы хотели немного поднять настроение людям, но не думали, что все дойдет до такого», — сказал У. Хамидов пресс-службе ГУВД Ташкента.

Девушка заявила, что во время съемки видео держала маску в руках. Третий из ответчиков сообщил, что «никто не думал над кем-то смеяться».

С 23 марта по всему Узбекистану запрещено нахождение в общественных местах без средств индивидуальной защиты (масок). За нарушение этого требования с 25 марта правоохранительные органы начали выписывать штраф до 5 БРВ.

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