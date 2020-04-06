На территорию Узбекистана через Поволжье 7−9 апреля осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над европейской частью России, сообщил Узгидромет.

В эти дни по республике ожидаются дожди, усиление ветра до 15−20 м/с, возможны порывы до 23−28 м/с. Ночью и утром 9 апреля местами возможен переход дождя в снег.

Температура воздуха ночью 7 апреля будет в пределах +10…+15 градусов, днем +15…+20 градусов, 8 апреля — ночью +3…+8 градусов, днем +5…+10 градусов, 9 апреля — ночью 0…+5 градусов, местами до -1 градуса, днем +5…+10 градусов.

По предгорным и горным районам республики 8−9 апреля селеопасно.

Прогноз погоды на ближайшие дни