Когда жизнь бросает неожиданный вызов, то меняется отношение к людям, которые окружают и событиям, которые происходили в жизни. В таких условиях важно почувствовать себя реально защищенным, окруженным близкими людьми, крепкими и уверенными в себе партнерами, готовыми прийти всегда на помощь.

С самого начала распространения вируса в ответ на призыв президента и в качестве меры предосторожности Gross Insurance, работающая в отрасли общего страхования и New Life Insurance, специализирующаяся в отрасли страхования жизни, перевели большую часть работников компаний на дистанционную работу. Компании полностью осознавали, что только самоизоляция является наиболее действенным барьером на пути распространения этой болезни.





Вместе с тем, со стороны компаний вовремя и в полном объеме исполняются все обязательства по выплате страховых возмещений. Так New Life Insurance, несмотря на введенный режим карантина, выплачивает своим клиентам ежедневно в среднем около 350−400 млн сумов. Компании уверены, что каждый сум из этих средств является реальной помощью в сложившейся обстановке.

В такой ситуации на первый план также выходит и медицинское страхование, в котором компании занимают ведущие позиции на страховом рынке. Программы медицинского страхования Gross Insurance и New Life Insurance предоставляют возможность получить быстрый доступ к диагностике и лечению в более чем 300 ведущих частных и государственных клиниках страны и получению лекарств в более 230 аптеках по всей республике.





Мобильное приложение Gross Insurance с функциями записи к врачу, поиска клиники и аптеки поблизости помогает найти подходящего специалиста в нужное время и в удобном месте. Скачать приложение можно по ссылке.

Профессиональный Центр поддержки клиентов, обслуживающий клиентов Gross Insurance и New Life Insurance функционирует в режиме 24/7/365. Специалисты центра оперативно реагируют на обращения клиентов, обеспечивая круглосуточную сервисную поддержку по всей территории Узбекистана.





Операторы, обслуживающие на узбекском, русском и английском языках, медицинская группа, укомплектованная ведущими врачами с большим опытом работы, служба аварийных комиссаров, откликающаяся на каждый вызов и выезжающая на место в необходимых случаях — все это в распоряжении клиентов.

Несмотря на сложности и введенные ограничения, компании остаются на связи с 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году удаленно и в режиме онлайн.

Единый телефон центра поддержки клиентов: 1166

E-mail: info@gross.uz (Gross Insurance), info@nli.uz (New Life Insurance)

Facebook: fb.com/grossuz, fb.com/uzlifeinsure

Instagram: @grossuzb, @new_life_insurance

Telegram: t.me/grossuzb

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