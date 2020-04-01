Вице-премьер-министр Кыргызстана Алтынай Омурбекова и министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев освобождены от должности, сообщила пресс-служба президента Сооронбая Жээнбекова.

Указ об увольнении членов правительства был подписан 1 апреля после заседания Совета безопасности в узком составе днем ранее. На нем СБ внес предложение премьер-министру принять меры в отношении отдельных членов правительства за недостаточную работу по предупреждению проникновения коронавируса на территорию Кыргызстана.

Президент отметил, что растущее количество зараженных COVID-19 является результатом неудовлетворительной работы по принятию предупредительных мер. Сооронбай Жээнбеков раскритиковал деятельность республиканского штаба и Министерства здравоохранения за недочеты в работе, в первую очередь за несвоевременное установление круга лиц, контактировавших с зараженными, что способствовало распространению заболевания.

Глава Кыргызстана отдельно раскритиковал руководство Минздрава за несвоевременную подготовку к проведению лабораторных исследований, недостаточную оснащенность лабораторий и подготовку запаса расходных материалов при тестировании. Также подвергнута критике слабая работа по обеспечению медиков средствами индивидуальной защиты, транспортом и другими средствами для их повседневной работы.

«В январе вы утверждали, что все наши лаборатории готовы. Но оказалось, что это не так. Реагенты для тестирования были в недостаточном количестве. Министерство в свое время должно было принять оперативные меры, чего не было сделано», — отметил президент, обращаясь к министру здравоохранения.

Новым вице-премьером назначена Аида Исмаилова, министром здравоохранения — Сабиржан Абдикаримов.

В Кыргызстане на 1 апреля было 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области введены режим чрезвычайного положения и комендантский час.