Чтобы остановить распространение коронавируса COVID-19, жизненно важно оставаться дома. Нельзя ходить в гости, принимать у себя дома посетителей — даже родных и друзей. Необходимо уменьшить ежедневные физические контакты с людьми вне своего дома, при вынужденном контакте держаться от них на расстоянии не менее 2 метров; сократить своё передвижение по улице, выходя лишь в ближайший магазин или аптеку.

В сложное время многие узбекистанцы объединились, чтобы помощь нуждающимся. Однако помощь нужно оказывать безопасно. Как это сделать правильно?

Обычно мы знаем тех, с кем живём в одном подъезде или в соседних домах. Если ещё нет, то самое время посмотреть, кто рядом может нуждаться в помощи и как объединить усилия. «Время мер в борьбе с коронавирусом — это время физического, но не социального дистанцирования. Это время взаимодействия и поддержки», — подчеркнула в беседе с корреспондентом «Газеты.uz» эксперт Колумбийского университета, специалист по социальной работе с опытом работы в Узбекистане Людмила Ким. Средствами связи в условиях физического дистанцирования являются телефон, мессенджеры или социальные медиа.

Чат соседей (в любом из популярных мессенджеров) — это распространённый опыт сообществ Китая, Германии, Украины и многих других стран, где люди уже долгое время находятся дома и объединяются для помощи друг другу. В чате соседи справляются о состоянии друг друга, поддерживают бодрое расположение духа, распределяют между собой телефонные звонки соседям, которые не общаются в чате по тем или иным причинам (например, не использующие гаджеты малоимущие, одинокие пожилые), оптимизируют вместе с соседями выходы за покупками и запросы о доставке продуктов и лекарств, делятся продуктами при необходимости. В последние дни этот опыт используют всё больше людей-соседей по подъезду в домах Ташкента.

Активисты Ташкента говорят о добрососедстве и взаимной поддержке, поддерживая связь и справляясь о здоровье одиноких людей по телефону, организовывая волонтёрскую работу в пределах своего участка проживания.

Создан динамичный предварительный список волонтёрских групп, действующих в Ташкенте и других городах, для определения автомобилей волонтёров по районам и получения для них стикеров, разрешающих передвижение. Составитель списка общественный активист, журналист Никита Макаренко призвал читателей действовать разумно, подчеркнув, что не имеет отношения ко всем группам и не может отвечать за деятельность каждой из них.

Никита Макаренко отметил, что обсуждается «система, которая будет централизовать и систематизировать всю волонтёрскую работу по всей республике. Нужен колл-центр, нужен ответственный человек, который будет работать со всеми волонтёрами, в том числе и с разрешениями на авто. Или предоставлять государственный транспорт».

В понедельник хокимият Ташкента сообщил, что организован координационный центр, куда граждане могут обращаться с заявлением о желании оказать адресную помощь. Обращаться в центр можно ежедневно с 10:00 до 17:00 по телефонам: 71−210−01−15 (16).

Кто и как может безопасно оказать помощь

Согласно закону «О волонтёрской деятельности», в Узбекистане волонтёрскую деятельность для оказания помощи обществу могут осуществлять физические лица, достигшие 18 лет. Однако в сложившейся ситуации есть некоторые ограничения, связанные с требованиями по нераспространению инфекции.

В инструкции на сайте правительства Великобритании о том, как безопасно оказывать и принимать помощь в период эпидемии коронавируса, подчёркивается: вы можете оказывать помощь, только если вы здоровы и ни вы, ни ваши домочадцы не имеете симптомов заболевания (кашля, высокой температуры), вы относительно молоды, не беременны, а также не имеете хронических заболеваний, которые делают вас уязвимыми к коронавирусной инфекции.

В целях сокращения нахождения на улице закупку продуктов и лекарств для нуждающихся в помощи соседей нужно совместить с закупкой для своей семьи. Нельзя входить в квартиру (дом) того, кому доставляются продукты и лекарства. Пакет нужно оставить за дверью или на пороге. Нарушение этого правила влечет риск получить инфекцию или распространить её.

Как безопасно принять помощь

Лучше всего, если соседи или волонтёры по телефону расскажут людям, которым нужна помощь, как её безопасно получить. Получающий помощь должен знать, что волонтёр должен быть в маске, не должен заходить в дом и, позвонив в дверь и удостоверившись в ответе, оставить пакет за дверью или на пороге.

Получающий помощь также должен знать, что ни в коем случае нельзя передавать свои личные данные — ксерокопию или номер паспорта, банковской карты и другие личные данные. Реципиент должен чувствовать себя комфортно, общаясь с волонтёром.

Если незнакомый «волонтёр» ведёт себя подозрительно: просит предоставить личные данные, настаивает, хочет войти в дом — это может быть мошенник, и необходимо связаться с участковым или органами внутренних дел.