Прокуратура Юнусабадского района Ташкента возбудила уголовное дело против мужчины, организовавшего во время карантина предсвадебное мероприятие «куёв навкар» (прием жениха и его друзей в доме невесты), сообщил начальник отдела по связям с общественностью и правовой информации Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

28 марта в Юнусабадском районе А. Ш. нарушил требования постановления Кабинета Министров, проигнорировал предупреждение инспектора профилактики и председателя махалли и провел мероприятие «куёв навкар» с участием жениха и его друзей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 257−1 Уголовного кодекса (нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями / наказывается штрафом от 50 до 100 базовых расчетных величин или лишением определенного права до 5 лет или исправительными работами до 2 лет или ограничением свободы от 1 года до 3 лет либо лишением свободы до 5 лет).

С 23 марта в Узбекистане запрещено проведение свадеб и других семейных торжеств, поминальных и погребальных обрядов с участием большого числа людей. Решение было принято на заседании Специальной республиканской комиссии в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19. Впоследствии данное решение было утверждено постановлением правительства.