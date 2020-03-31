С 30 марта из-за опасности распространения коронавируса в Ташкенте, Нукусе и областных центрах введены ограничения на передвижение автомобилей. На рынки, в магазины и аптеки жители могут ходить только пешком, добраться до них можно также на велосипеде. Такси запрещено перевозить пассажиров.

В первый день действия ограничений в столице продолжали ездить личные автомобили, хотя их стало заметно меньше. Как мы уже писали, из-за жестких ограничений многие продавцы на рынках отсутствовали. В социальных сетях медработники спрашивали, как им добираться до работы.

Учитывая сложившиеся сложности и мнения людей, Специальная комиссия по борьбе с коронавирусом в понедельник пересмотрела порядок выдачи разрешений и перечень случаев, когда разрешение на передвижение автомобиля не требуется.

Корреспондент «Газеты.uz» запечатлел улицы Ташкента в первый день действия ограничений на пользование автомобилями.

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Спецразрешение не требуется для транспорта организаций, оказывающих медицинские и эпидемиологические услуги, а также правоохранительных органов.





Автомобилей стало намного меньше, разрешительного стикера практически ни у кого не было.

Паркентский рынок.

Для перевозки сельхозпродукции разрешение не требуется, но сотрудники ДПС могут заглянуть в автомобиль снаружи, чтобы удостовериться, что ограничения не нарушаются.

После продовольственного ажиотажа в воскресенье Паркентский рынок опустел.





Работали всего 5−6 продавцов. Одна из продавщиц сообщила, что привезла овощи из Куйлюка на автомобиле с разрешением от хокимията. Другой отметил, что живет рядом с рынком.

Картошку, за которой днем ранее были огромные очереди, продает только один человек.

На улицах можно встретить автобусы, развозящие медицинских работников.

На некоторых автомобилях можно было увидеть надписи «Нон» («Хлеб») и «Доставка воды».





Инспекторы УБДД в первый день действия ограничений не штрафовали водителей, но разъясняли им, что без стикера ездить запрещено.

Общественный транспорт в Ташкенте также временно не работает.

Обычно оживленный проспект Мустакиллик.

На улицах можно встретить велосипедистов разного возраста. Их стало заметно больше. К сожалению, нормальной велоинфраструктуры за последние годы так и не появилось.