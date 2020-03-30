Из-за угрозы распространения коронавируса в Узбекистане с понедельника, 30 марта, введены ограничения на передвижение автомобилей в столице и административных центрах регионов, а также между областями. Об ограничениях стало известно поздно вечером в субботу.

В воскресенье жители Ташкента отправились на рынки и в супермаркеты за продуктами и товарами первой необходимости. Большие очереди также образовались у центров государственных услуг, которые должны были начать выдавать разрешения на передвижение автомобилей граждан и предприятий, занятых определенными видами деятельности.

Корреспондент «Газеты.uz» Сабина Бакаева посетила некоторые рынки столицы и запечатлела продовольственный ажиотаж и то, что осталось после него.

Днем 28 марта до объявления новых ограничений улицы Ташкента оставались такими же пустыми, как после приостановления работы общественного транспорта.

Путепровод через улицу Абдуллы Кадыри на проспекте Мустакиллик.

Пустой проспект Мустакиллик вечером 28 марта.

Утром 29 марта на рынках начали скапливаться люди. К полудню многие банкоматы опустели.

Мирабадский (Госпитальный) рынок днем 29 марта.









Самые длинные очереди образовались за картошкой. В последние несколько дней картошки на рынках и без того было мало.

В 13:00 на Госпитальном рынке распродали почти весь хлеб.

Яйца покупали целыми филейками.

В мясных отделах также наблюдались очереди.

Свободных парковочных мест на Мирабадском рынке не было. Люди парковались по обе стороны улицы Мирабадской.

На рынке «Аския» также десятки людей стояли в очереди за картошкой.

Еще одна очередь за картошкой.





Мясо в 14:30 осталось только в одном прилавке.

Крупы тоже пользовались большой популярностью. Особенно, как мы писали, гречка.

Яйца быстро раскупались.

Люди у входа в аптеку самостоятельно соблюдали дистанцию.

Владельцы питомцев запасались кормами.

После вступления в силу запрета на движение автомобилей

Стоянка у школы №50 в 9 утра понедельника.

Совершенно безлюдный сквер, а за ним Бродвей.





На рынке «Аския» в 9:30 утра почти нет продавцов.

Очередей за картошкой также практически нет.

Пустые прилавки, на которых раньше продавали картошку.

Многие продавцы не смогли выйти из-за ограничений на передвижение автомобилей.

Часть продавцов каким-то образом добралась на такси.

В 13:00 продавцов стало немного больше. Но базар все равно выглядел очень пусто.





Одинокий продавец самсы с единицами покупателей.

Администрация рынка «Аския» заявила, что некоторые продавцы получили разрешение на передвижение на собственных автомобилях как работники базара. Многие продавцы живут в Зангиатинском районе Ташкентской области. Поэтому приехать им пока не удается.

Продавцы, которые живут рядом, ходят на работу пешком.

Совершенно пустая улица Шота Руставели на пересечении с улицей Мукими в обеденный перерыв. Во время карантина никто не пользуется неудобным наземным переходом. Люди переходят дорогу в удобном для себя месте.