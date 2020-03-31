Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом объявила обновленный порядок выдачи разрешений на передвижение автомобилей в Ташкенте, Нукусе и административных центрах областей Узбекистана.

После сообщения о вводе с 30 марта ограничений на передвижение автотранспорта 29 марта в центрах государственных услуг образовались огромные очереди желающих получить разрешительный стикер.





Фото: Сабина Бакаева / «Газета.uz».

«Эта ситуация привела к нарушению правил карантина и одновременному скоплению большого числа граждан в одном месте. Кроме того, поступило множество сообщений от граждан по этому вопросу», — говорится в сообщении комиссии.

Принято решение усовершенствовать порядок выдачи разрешений и пересмотреть перечень категорий граждан и организаций, чьим сотрудникам не требуется разрешение на передвижение в автомобилях.

Разрешение (стикер) теперь принимается только удаленно — через Единый портал интерактивных государственных услуг. Услуга оказывается бесплатно. (В понедельник появились сообщения о попытках организовать выдачу стикеров за деньги.)

После готовности разрешения сотрудники центров госуслуг оповещают заявителя. Приехать за стикером можно на машине, на которую оформляется разрешение. Уведомительное письмо с QR-кодом считается основанием для передвижения до центра госуслуг, сообщили в Агентстве госуслуг.

По данным комиссии, за день было выдано 5500 разрешений, а общее количество заявок составило в Ташкенте более 10 тысяч и в других регионах — более 6000.

Разрешение теперь выдается следующим транспортным средствам:

автомобили предпринимателей, занимающихся производством и реализацией продуктов питания (включая табачную продукцию и алкоголь) и изделий медицинского назначения, а также их сотрудников, при этом каждой аптеке разрешается использовать только один автомобиль;

транспорт предприятий общественного питания, используемый для услуги доставки, а также личный транспорт сотрудников этих предприятий;

транспорт категории М1 (с числом пассажирских мест до восьми) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, привлеченных к строительству больниц и площадей в Юкоричирчикском и Зангиатинском районах Ташкентской области, а также Алмазарском, Чиланзарском и Яшнабадском районах Ташкента.

Отдельные разрешения оформляются Министерством юстиции по обращениям министерств и ведомств для сотрудников предприятий, на которых остановка производственных и технологических процессов невозможна, организации по выпуску гигиенических масок и сотрудников дехканских рынков.

В каких случаях разрешение не требуется

Решением спецкомиссии принят обновленный список транспорта, передвижение на котором возможно без специального разрешения.

В этот список вошли служебные и личные автомобили сотрудников организаций сферы здравоохранения (независимо от организационно-правовой формы) и оказывающих медико-санитарные и эпидемиологические услуги.

Для пользования автотранспортом сотрудники этих организаций должны иметь при себе копию трудовой книжки и подтверждающий документ с места работы. Сотрудникам разрешено пользоваться транспортом только для поездок на работу и домой, т. е. только в служебных целях.

Разрешение также не нужно для транспорта физических лиц категории M1 (допускается наличие одного пассажира), перевозящего сезонную сельхозпродукцию. Такое решение направлено на недопущение дефицита продуктов на рынках и роста цен.

Личный транспорт может использоваться без стикера для поездки в медучреждение и обратно при необходимости оказания неотложной медицинской помощи (беременность, роды, телесные повреждения, ВИЧ/СПИД, онкологическая помощь, лучевая терапия, гемодиализная помощь, хирургическая операция и другие угрожающие жизни ситуации).

Машины лицензированного линейного такси могут передвигаться в пределах территории регистрации для оказания услуги доставки (без пассажиров). Перевозка пассажиров разрешена в случаях, угрожающих жизни людей, и при перевозке пациентов для оказания неотложных медицинских процедур.

Другие случаи:

служебный транспорт организаций, оказывающих коммунальные услуги (газ, электроэнергия, теплоснабжение, холодная вода, канализация, вывоз мусора);

служебный и личный транспорт сотрудников судов и органов прокуратуры, Администрации президента, Кабинета Министров, а также силовых структур;

служебный транспорт компаний «Узбекистон темир йуллари», Uzbekistan Airways, Uzbekistan Airports и их подведомственных организаций, а также агентства «Узаэронавигация»;

служебный транспорт руководителей и заместителей руководителей Счетной палаты, Бизнес-омбудсмана, Омбудсмана, Торгово-промышленной палаты;

служебный транспорт руководителей и заместителей руководителей министерств, госкомитетов, агентств и других органов государственного и хозяйственного управления;

служебный транспорт Центрального банка и его территориальных подразделений;

служебный транспорт дипломатических представительств и международных организаций;

служебный транспорт организаций связи;

транспорт категорий N1, N2 и N3 (грузовой);

специальный транспорт для церемоний погребения;

транспорт, сопровождаемый машинами дорожно-патрульной службы и другие.





Случаи, когда наличие разрешения на передвижение транспорта не требуется. Источник: Минюст.

Специальная комиссия также напомнила о необходимости соблюдения правила социального дистанцирования в общественных местах (соблюдения дистанции между людьми в 1,5−2 м) и призвала не выходить на улицу без крайней необходимости.

«Неудобства, связанные с ограничением движения транспорта, естественны, однако в текущих условиях это самый необходимый и правильный способ предотвратить широкое распространение коронавируса в нашей республике», — подчеркивается в сообщении комиссии.