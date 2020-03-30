Компании военно-промышленного комплекса Китая поставили в Узбекистан 20 тонн гуманитарной помощи из медицинских средств защиты от распространения нового типа коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.

В числе отправителей груза — компании Norinko, Hytera, Poly Technology. Помощь была доставлена бортом ВВС Узбекистана.

В состав груза вошли одноразовые медицинские маски и перчатки, защитные очки и тепловизоры. «Основной объем помощи будет распределен среди военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и медицинского персонала, занимающихся обеспечением карантинного режима в стране», — добавили в Минобороны.