У компании Artel появилась служба доставки бытовой техники. Теперь купить стиральную машину или пылесос стало еще проще. Всего лишь за пять минут можно выбрать нужный товар и заказать доставку прямо домой.

Для покупки бытовой техники достаточно даже мобильного телефона с подключением к интернету. Процесс заказа максимально простой, удобный и не вызовет никаких затруднений даже у новичков.

Чтобы сделать заказ, нужно зайти на официальный сайт Artel, ознакомиться с ассортиментом продукции и выбрать необходимую технику. На сайте предоставлена техническая информация всей продукции компании, а также фотографии с доступными вариантами цветов.

Выбрав необходимую технику, нужно ввести свои данные в специальную форму и нажать на кнопку «Заказать». Оператор call-центра перезвонит для уточнения адреса доставки.

Сотрудники Artel привезут заказ в ближайшее время прямо домой к покупателю. Доставка в радиусе 30 км от ближайшего к дому магазина является совершенно бесплатной. Заказы принимаются по всей территории Узбекистана и продукция может быть доставлена куда угодно.

Вместо того, чтобы ходить по магазинам, покупатели могут потратить свое свободное время на более полезные занятия или проводить время со своими близкими.

Также же бытовую технику можно заказать даже без подключения к интернету по телефону (+998) 78−148−88−88.

С развитием технологий процесс покупки стал максимально комфортным.

Сайт: artel.uz

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