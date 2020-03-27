Министерство здравоохранения Узбекистана вновь опубликовало статистические данные о пациентах с коронавирусом. На момент публикации в стране зарегистрировано 83 случая заражения COVID-19 у 35 мужчин и 48 женщин.

Коронавирус выявлен у:

5 пациентов от 0 до 9 лет;

0 до 9 лет; 2 — от 10 до 19 лет;

24 — от 20 до 29 лет;

17 — от 30 до 39 лет;

16 — от 40 до 49 лет;

11 — от 50 до 59 лет;

7 — от 60 до 69 лет.

Единственная пациентка в возрастной категории от 70 до 79 скончалась сегодня от инфаркта миокарда.

До сегодняшнего дня коронавирус выявлен у 23 граждан, которые побывали во Франции, Турции, ОАЭ, России, Саудовской Аравии и Швейцарии, а 60 заразились COVID-19 потому, что были в контакте с ними, подчеркивает Минздрав.

В данное время 3, 6 и 5 больных, заразившихся коронавирусом, лечатся соответственно в Андижанской, Ферганской и Наманганской областных инфекционных больницах.

Среди граждан, привезенных 22 марта чартерным рейсом Стамбул-Бухара и взятых на карантин, у троих (из столицы, Ташкентской и Андижанской областей) выявили COVID-19. Сейчас они лечатся в инфекционной больнице Бухарской области.

Остальные больные находятся столичной клинике Научно исследовательского института вирусологии. Все пациенты получают лечение согласно стандартам, заверил Минздрав.