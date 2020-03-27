Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о первом случае гибели пациентки, у которой был подтвержден коронавирус.

26 марта в Наманганскую областную инфекционную больницу с диагнозом коронавирус была принята 72-летняя Р., которая имела хронические заболевания и находилась на диспансерном учете.

В 23:00 лабораторные анализы подтвердили наличие у пациентки коронавируса. Инфицирование произошло от ее дочери, вернувшейся из Турции 12 марта. Она находилась на карантине.

27 марта в 4:30 пациентка, несмотря на реанимационные процедуры, скончалась от острого инфаркта миокарда.

Минздрав сообщает, что скончавшаяся многие годы лечилась от сахарного диабета, хронической острой сердечной недостаточности и других болезней.

«У 72-летней погибшей женщины в Намангане в течение долгого времени, даже до вчерашнего дня не наблюдались клинические симптомы коронавируса. У нее был сахарный диабет, сердечная недостаточность. Вчера в лаборатории у нее был подтвержден коронавирус. Сегодня утром случился инфаркт миокарда», — заявил главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков.

Начальник Госинспекции санэпиднадзора при Кабмине призвал людей быть бдительными и следовать рекомендациям врачей.

Число подтвержденных в стране случаев коронавируса COVID-19 по состоянию на 9:00 27 марта достигло 83 (5 случаев — в Ташкенте и 3 — в Андижане). На конец предыдущего дня эта цифра составляла 75.