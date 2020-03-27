В Казахстане 26 марта зафиксирована первая смерть от коронавирусной инфекции. 64-летняя женщина скончалась в реанимации в больнице в Нур-Султане, сообщило tengrinews.kz.

Причиной смерти стала тотальная двусторонняя пневмония, вызванная COVID-19, дыхательная недостаточность, сепсис на фоне сахарного диабета, гипертонической болезни и атеросклероза.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным умершей пациентки и сообщил о решении усилить с 28 марта карантинные меры в Нур-Султане и Алматы, а также ввести ограничения в Шымкенте.