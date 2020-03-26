С 28 марта в Нур-Султане и Алматы (Казахстан) будет усилен режим карантина. Такое решение приняла Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана.

Согласно решению, ограничивается выход граждан из жилища за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу.

Закрываются места массового скопления населения (парки, скверы, пешеходные улицы, набережная, игровые площадки и др.). Поэтапно будет ограничена работа общественного транспорта.

Вводится запрет на собрания на улицах и в иных общественных местах группами более трех человек (за исключением членов семьи) и запрет на передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

В Шымкенте в массиве «Тәуелсіздікке 20 жыл» Абайского района вводится 14-дневный карантин. Здесь также приостанавливается деятельность аэропорта, железнодорожного и автовокзалов, детских садов.

Будут закрыты места массового скопления населения. Работа пунктов общественного питания будет ограничена до 18:00 (с 18:00 до 22:00 — доставка на дом). Поэтапно будет ограничено движение общественного транспорта.

Ограничение режима работы продуктовых магазинов, торговых центров, вещевых рынков и объектов сферы услуг будет осуществляться по решению акима Шымкента.