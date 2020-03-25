Еще 5 случаев заражения коронавирусом выявлено в Узбекистане на утро 25 марта, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Таким образом, число зараженных достигло 55 человек.
Других подробностей Минздрав пока не приводит.
Фото: Окил Гуломов / УзА
Еще 5 случаев заражения коронавирусом выявлено в Узбекистане на утро 25 марта, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Таким образом, число зараженных достигло 55 человек.
Других подробностей Минздрав пока не приводит.
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