Пандемия коронавируса ускоряется, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге в Женеве 23 марта.

«С момента первого зарегистрированного случая до первых 100 тысяч случаев заболевания понадобилось 67 дней, 11 дней — для следующих 100 тысяч и всего четыре дня для третьих 100 тысяч», — сказал глава ВОЗ, добавив, что все еще есть возможность «изменить траекторию» пандемии.

Он отметил, что мир должен перейти от защиты от заболевания к активным действиям. «Призывы оставаться дома и другие меры физического дистанцирования важны для того, чтобы замедлить распространение коронавируса и выиграть время, но это только защитные меры. Для того чтобы победить, нам нужно атаковать коронавирус, проводя агрессивную и целенаправленную тактику: проводить тесты в каждом подозрительном случае, принимать меры в каждом подтвержденном случае, заботиться о заболевших, отслеживать и помещать на карантин контактировавших с ними людей», — заявил Гебрейесус.

По данным ВОЗ, по состоянию на утро 24 марта зафиксировано почти 335 тысяч случаев заражения COVID-19 в 190 странах мира. 14,6 тысячи человек умерли.

Британская The Guardian сообщает, что около 1,7 млрд человек по всему миру подверглись мерам социальной изоляции с целью сдержать распространение коронавируса.