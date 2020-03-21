Специальная республиканская комиссия по подготовке Программы мер по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Узбекистан выступила с обращением к гражданам страны.

В нем она призвала граждан, прибывших из-за рубежа, организации и учреждения, субъектов предпринимательства, в деятельности которых введены ограничения, а также всех субъектов, жителей и должностных лиц, на которых распространяются эти ограничения, беспрекословно соблюдать правила и требования карантина, установленные государством.

В обращении отмечается, что, несмотря на разъяснительную работу и принимаемые меры в связи со сложившейся сложной ситуацией, два человека накануне сбежали из-под карантина в Самаркандской области.

«Своими безответственными действиями эти граждане подвергли опасности других граждан республики и своих близких и этим грубо нарушили законы Узбекистана», — заявила комиссия, предупредив, что за такое нарушение может повлечь тюремное заключение до восьми лет. Эти граждане задержаны и изолированы, в их отношении возбуждено уголовное дело.

«Во избежание широкого распространения вируса граждане должны по возможности не посещать общественные места, резко сократить свое передвижение и в целом соблюдать дистанцию между собой в обществе», — призвала комиссия.

Только при соблюдении всех правил и ограничений общая борьба против вируса даст результат, подчеркивается в обращении.