Швейцарский адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа (Grégoire Mangeat) получил отказ во въезде в Узбекистан, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.

16 сентября Грегуар Манжа сообщил в Twitter, что в Ташкенте начался еще один закрытый судебный процесс над его подзащитной. 26 ноября он заявил, что ему больше не разрешают встречаться с ней, а все его последние запросы, отправленные в Узбекистан, были отклонены.

Дочь Гульнары Каримовой Иман 7 декабря рассказала, что пятерых адвокатов, нанятых ее семьей, заставили подписать документ о неразглашении. Еще двум, по ее словам, «намекали на потерю лицензии, если они будут слишком активны, а еще один адвокат сотрудничал со следствием». «Все эти факты вынудили Гульнару Каримову отказаться от этих адвокатов, так как было явно, что они приносят больше вреда, чем пользы», — написала она.

Генпрокуратура прокомментировала «многочисленные запросы касательно участия адвокатов в защите Гульнары Каримовой». Как отметило ведомство, все они являются гражданами Узбекистана, наняты ее близкими родственниками и имеют лицензии на осуществление адвокатской деятельности, выданные в установленном порядке органами юстиции.

Взаимодействие с адвокатами осуществляется на основании норм Уголовно-процессуального кодекса, жалоб и ходатайств касательно ограничения их прав по защите своего клиента не поступало, говорится в сообщении.

«В отношении швейцарского адвоката Грегуара Манжа, позиционирующего себя адвокатом Каримовой Г., сообщаем, что в соответствии с действующим законодательством, деятельность иностранных адвокатов на территории Узбекистана не предусмотрена», — отмечает Генпрокуратура.

Вместе с тем, мандат адвоката, выданный швейцарскими властями, ограничен расследуемым уголовным делом в отношении Гульнары Каримовой в Швейцарии, и его пребывание на территории Узбекистана стало возможным «исключительно по ходатайству швейцарских властей о взаимной правовой помощи», говорится в заявлении.

«Несмотря на предоставленную возможность, Г. Манжа при посещении своего клиента в Узбекистане неоднократно допускал нарушения общепринятых правил профессиональной этики адвокатов, выразившихся в нагнетании обстановки деструктивного характера, распространении с целью пиара заведомо ложных сведений о пенитенциарных учреждениях Узбекистана», — заявила Генпрокуратура.

В ведомстве подчеркнули, что «доступ к пенитенциарным учреждениям открыт в том числе и для международных правозащитных организаций, и их мониторинговые отчёты регулярно публикуются».

При этом иностранные адвокаты других соучастников Гульнары Каримовой по уголовному делу в Швейцарии «продолжают беспрепятственно поддерживать контакты со своими подзащитными на территории Республики Узбекистан», сообщила Генпрокуратура.

6 декабря стало известно, что Гульнаре Каримовой предъявлено новое обвинение по преступлениям, связанным с вымогательством, хищением путем присвоения или растраты, заключением сделки вопреки интересам Узбекистана и организацией преступного сообщества.