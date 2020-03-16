15 марта были выявлены первые случаи заболевания коронавирусом в Узбекистане. Главный санитарный врач Узбекистана, директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Бахром Алматов сообщил, что у 80% пациентов болезнь проходит в легкой форме и в некоторых случаях пациенты даже могут не замечать симптомов, у 15% — болезнь протекает в средней форме, у 5% — в тяжелой. При этом он отметил, что к последним преимущественно относятся люди с хроническими заболеваниями и люди в пожилом возрасте.

В начале февраля в Китае умер от голода мальчик с детским церебральным параличом (ДЦП), отца и брата которого вынужденно поместили в карантин по подозрению в заражении коронавирусом. Непонятно, почему самого мальчика не изолировали вместе с его семьей. Выяснилось, что за все время нахождения родственников на карантине мальчика кормили лишь два раза в день, он остался без жизненно важной ежедневной поддержки отца — своего единственного опекуна.

В результате смерти мальчика с ДЦП два высокопоставленных чиновника были уволены, а имя самого мальчика Ян Чэна стало частым напоминанием в китайских СМИ и социальных сетях. Данный случай послужил уроком для всех.

Наиболее уязвимыми к последствиям вспышки коронавируса могут оказаться дети и взрослые с инвалидностью, нуждающиеся в постоянной поддержке своих близких и помощи социальных работников.

33% населения Узбекистана составляют несовершеннолетние дети, еще 24% — это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Таким образом, почти 60% населения страны составляют молодые люди. В международных и местных СМИ пишут, что от коронавируса выздоравливает большинство людей, тяжелое течение болезни в основном фиксируется у людей преклонного возраста и у тех, кто имеет хронические заболевания. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что, «как правило, коронавирусная инфекция Covid‑19 протекает в легкой форме, в особенности у детей и лиц молодого возраста».

Дети и взрослые с инвалидностью

Фрэнсис Райан, колумнист британской газеты The Guardian и автора книги «Искалеченные: Меры жесткой экономии и демонизация людей с инвалидностью» отметила в своей недавней статье, что распространение коронавируса сильнее всего воздействует на людей с хроническими заболеваниями и инвалидностью. Она озадачилась вопросом, почему британское общество списывает этих людей на нет.

В своем материале она подчеркивает: кризис общественного здравоохранения не является событием равных возможностей. Беднейшие, наиболее маргинализированные и с инвалидностью, как правило, страдают больше всех, в то время как обеспеченные, здоровые люди со связями могут смягчить последствия.

Иными словами, у людей без инвалидности и без особых потребностей есть привилегии, связанные с их физическим состоянием и социально-экономическим положением. Они могут самоизолироваться или применить так называемую «стратегию социального отчуждения». Люди, не нуждающиеся в поддержке посторонних, могут спокойно отрезать себя от мира — они могут располагать достаточным уровнем дохода и сбережениями или выплатами по больничному листу, чтобы запастись едой и лекарствами.

Бедность и инвалидность тесно взаимосвязаны между собой. Как смогут самоизолироваться люди с инвалидностью, если лишь 2% из них трудоустроены, и вся их жизнь зависит от ограниченного размера социальных пособий и пенсий? Им приходится надеяться лишь на финансовую и социальную поддержку своих родных и близких.

До и во время распространения коронавируса государство должно уделить больше внимания сфере социальной поддержки людей с инвалидностью и оказания им социальных услуг. Особенно необходимо позаботиться о престарелых в домах «Саховат», санаториях и пансионатах для ветеранов войны и труда, о детях в домах-интернатах «Мурувват» и других институциональных учреждениях. Данная сфера достаточно слабо финансирована и не развита в плане оснащенности и профессиональной подготовки социальных работников.

Люди с инвалидностью и пожилые люди, полагающиеся на социальную помощь государства и близких, не могут самоизолироваться потому, что они напрямую зависят от постороннего ухода. В свою очередь, подобные обстоятельства не оставляют им никакого выбора — им необходимо взаимодействовать с людьми, которые помогают им жить.

Как подчеркнула Фрэнсис Райан в своей статье, меры, принимаемые для предотвращения распространения коронавируса, не должны стать естественным отбором по принципу «выживает сильнейший». Мы должны уделить больше внимания тем, чья жизнь зависит от нашей поддержки.

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