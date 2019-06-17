Эксперты Колумбийского университета Тимоти Хант и Людмила Ким обучили 27 специалистов системе социальной защиты, им были вручены сертификаты, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Участники программы — педагоги высших учебных заведений и сотрудники социальных институтов. Сертифицированные социальные работники, в свою очередь, обучат новых специалистов работе с социально уязвимыми слоями населения и займутся внедрением системы социальной поддержки в общественные институты.

Обучение социальных работников — совместный проект Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Колумбийского университета. С 2018 года Тимоти Хант и Людмила Ким провели три цикла тренингов по основам практики социальной работы, работе с семьями с комплексной травмой, защите детей и по домашнему насилию. Участники обучены методам работы с социально уязвимыми слоями населения на основе мирового опыта и исследований.

Предполагается, что тренинги улучшат кадровый состав системы социальной защиты. По словам Людмилы Ким, в настоящее время обученная группа может самостоятельно проводить тренинги.

«Мы ставим задачу внедрить курсы по социальной работе для специалистов системы соцзащиты детей в различные ведомства и общественные институты, а также переобучить практиков, работающих в настоящее время. Таким образом, они улучшат свои навыки, поймут, как работать с семьями, какие методы и подходы необходимо принимать. В результате, улучшится благополучие людей, для которых они работают», — отметила Людмила Ким.

Для поступления на курсы переподготовки будет необходимо пройти отбор и интервью. Условиями для прохождения будут наличие высшего профильного образования и опыт работы. Для получения диплома образца Министерства высшего образования необходимо будет прослушать аудиторные занятия, пройти практику, написать дипломную работу и защитить ее. Длительность курсов переподготовки составит 4 месяца. При этом продолжительность курсов повышения квалификации будет определять ведомство, обратившееся с запросом о повышении квалификации своих сотрудников.

Тимоти Хант подчеркнул, что социальные работники оказывают помощь, основываясь на методах, доказавших свою эффективность в других странах. Международные стандарты всегда учитывают важность местной культуры и традиций. Но иногда традиции идут вразрез с фундаментальными правами человека. Тогда социальный работник должен найти способ работать с семьями, которые являются частью общества, в котором живы эти традиции.

«Несмотря на ошибки, родители желают своим детям лучшего. Все люди имеют право на уважение вне зависимости от чего-либо. Наш подход заключается в поддержке системы социальной работы, которая ценит женщин, детей, ВИЧ-положительных, людей с инвалидностью и другие уязвимые группы», — подчеркнул эксперт.

Людмила Ким добавила, что социальная работа строится на этических принципах, которые регулируются Международной федерацией социальных работников. Все страны, где развивается эта профессия, должны применять этический кодекс с учетом региональных особенностей.

«Уважение человеческого достоинства и принцип социальной справедливости — первое, чему обучаются социальные работники. Кодекс строго регулирует поведение специалистов, потому что они работают с самыми уязвимыми слоями населения. Социальный работник оценивается на основе того, применяет ли он в своей работе профессиональные принципы», — сказала Людмила Ким.

Тимоти Хант убежден, что система школьного образования представляет самую эффективную среду для скрининга, выявления детей и семей, нуждающихся в помощи, вмешательства и оценки. Именно школы дают удивительную возможность оказывать влияние на нескольких уровнях.

«В школах можно научить выявлять проблемы и обучить методам устранения этих проблем. Дети заберут эти знания с собой в семью. В результате школьное образование дает возможность воспитать общество в целом», — считает эксперт Колумбийского университета.

По мнению Людмилы Ким, внедрение социальных работников в школы послужило бы хорошей превентивной мерой. Если детям и семьям вовремя оказывать помощь, удастся сократить суициды, случаи употребления веществ и заключение детей в коррекционные учреждения.

Эксперты отметили, что социальная работа проводится на микро- (индивидуальная работа с семьями), мезо- (работа с группами и общинами) и макро- уровнях. В обществе могут бытовать стереотипные и дискриминирующие представления о детях или женщинах, подвергшихся насилию, людях, употребляющих психотропные вещества, живущих с ВИЧ, людях с психическими расстройствами или переживших травмирующие события. Тогда специалисты начинают взаимодействовать с социумом. Они повышают осведомленность, оповещают население о его же проблемах и о том, как нужно относиться к трудностям тех или иных групп населения.

Тимоти Хант заметил, что в условиях высокого уровня миграции людям приходится делать непростой выбор между семьей и финансовым благосостоянием. Социальная работа помогает государству обеспечить некоторую социальную стабильность и помочь разработать политику, благоприятную для семей.

Специалисты отметили, что социальная работа придерживается экосистемного подхода. Проблема семьи или ребенка рассматривается не только в системе семьи, но и в системе окружения, махалли и других общественных институтов. Социальная работа ставит задачу по дестигматизации населения, по созданию общества, в котором нет дискриминации.

Согласно оценке экспертов, в махаллях нужны профессиональные социальные работники. В социальных институтах недостаточно квалифицированных сотрудников, предоставляющих квалифицированные социальные услуги. Внедрение профессиональных социальных работников позволит качественно трансформировать махаллю и сделать ее работу более эффективной, считают специалисты Колумбийского университета.

«Мы ожидаем от участников наших тренингов, что они будут обучать работников махалли, как работать с семьями, как эффективно работать не просто исходя из их личного мнения или опыта, а основываясь на профессиональных принципах, стандартах и методах работы. Тогда ситуация по оказанию социальной помощи в махаллях качественно изменится», — сказала Людмила Ким.

«Махалля, патронажные медсестры, инспекторы по профилактике, сотрудники Комитета женщин — это одна команда. Использование профессиональных знаний с традициями и мудростью общества будет способствовать созданию действительно сильной системы махалли», — подчеркнул Тимоти Хант.

Важным результатом своей работы Людмила Ким и Тимоти Хант называют улучшение академического образования. Некоторые участники тренингов собираются писать докторские работы на основе пройденных курсов.

На церемонии вручения сертификатов участникам тренинга глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саша Грауманн подчеркнул, что необходимо представлять социальную работу как профессию, обучать и развивать потенциал существующих социальных услуг. Страна нуждается в усилении кадрового потенциала и увеличении количества социальных работников.

Основанием для проведения тренингов стали постановления правительства и президента по совершенствованию системы социальной поддержки и по развитию системы высшего образования. Поводом также послужили Страновая программа ООН по улучшению благосостояния детей и женщин на 2016−2020 годы и рекомендации фондов ООН.

В настоящее время подготовка социальных работников осуществляется в трех вузах республики в Ташкенте, Самарканде и Намангане. В 2017 году при технической поддержке ЮНИСЕФ в Узбекистане при факультете социальных наук была открыта специализированная кафедра социальной работы.

Школа социальной работы Колумбийского университета является одной из самых первых школ по социальной работе в США и мире, она сыграла значительную роль в продвижении профессии социальной работы в международном масштабе и продолжает выполнять эту задачу.