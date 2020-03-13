У двух граждан Казахстана, прибывших из Германии, выявлен коронавирус. Как сообщает Tengrinews.kz, об этом заявил министр здравоохранения страны Елжан Биртанов.

«Они помещены в стационар в Алматы. Клинические симптомы у этих лиц отсутствуют, чувствуют себя хорошо. Принимаются все необходимые меры», — сказал он.

Ранее главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин сообщал, что по прогнозам первый случай коронавируса в Казахстане может быть зарегистрирован с 11 по 16 марта.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне заявил о реализации специальных превентивных мер. В стране отменены публичные мероприятия. Каникулы в школах начнутся раньше — с 16 марта — и продлятся до 5 апреля. Вузы переходят на дистанционное обучение.

Касым-Жомарт Токаев заверил граждан, что перебоев со снабжением продуктами питания и товарами первой необходимости не будет.