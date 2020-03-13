Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил все запланированные на следующую неделю матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за угрозы распространения коронавируса.

Сюда относятся оставшиеся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, которые были запланированы на 17−18 марта, все ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, которые были запланированы на 19 марта, а также матчи ¼ финала юношеской лиги УЕФА, которые были запланированы на 17−18 марта.

В результате переноса матчей жеребьевки ¼ финала лиг, запланированные на 20 марта, также откладываются. Решение о проведении матчей будет принято позднее.

Как минимум до 4 апреля также приостановлены английская Премьер-лига и футбольная лига Англии, с 17 марта по 2 апреля — немецкая Бундеслига, до 3 апреля — итальянская Серия А, минимум на два тура — испанская Ла Лига, на неопределенный срок — французская Лига 1.

Коронавирусом уже заразились несколько футболистов и тренеров. Положительный результат на вирус показал тест главного наставника лондонского «Арсенала» Микель Артета. Теперь на карантин попадут все игроки и тренерский штаб, а также некоторые игроки из академии, тесно контактировавшие с ним.

Футболист итальянского клуба «Сампдория» Маноло Габбьядини также оказался заражен вирусом. «Сампдория» сообщила, что приняла все необходимые меры по изоляции и борьбе с инфекцией.

Инфекция также обнаружена у защитника туринского клуба «Ювентус» Даниэля Ругани. У него болезнь протекает бессимптомно, а «Ювентус» выполняет все процедуры по изоляции Ругани, требуемые законом.

Результаты игрок лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои также оказались положительными. Однако позднее он заявил, что уже восстановился от коронавируса.

Владелец пирейского клуба «Олимпиакос» и английского «Ноттингем Форест» Евангелос Маринакис заболел коронавирусом. Во время пребывания в Ноттингеме на прошлой неделе у него не было выявлено симптомов болезни. «Ноттингем Форест» уже обратился к медицинским работникам и соответствующим руководящим органам для принятия нужных мер о борьбе и профилактике инфекции.

Футболисты и тренеры ливерпульского «Эвертона» находятся в самоизоляции из-за симптомов коронавируса у одного из игроков первой команды. Руководство клуба также в качестве мер предосторожности решил закрыть базу, стадион, офис и один из магазинов.

Главный тренер английского футбольного клуба «Лестер» Брендан Роджерс заявил, что у нескольких игроков команды были симптомы коронавируса. «Мы следовали процедурам и (в качестве меры предосторожности) держали их подальше от команды», — сообщил он.

В карантин помещены баскетболисты и футболисты мадридского «Реала». Решение было принято после того, как у одного из баскетболистов клуба был выявлен коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.