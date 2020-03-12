Правительство Узбекистана 12 марта издало распоряжение об отправке в Иран гуманитарной помощи для поддержки усилий этой страны в борьбе с коронавирусом, сообщило Министерство юстиции.

Гуманитарный груз, формируемый в ответ на обращение властей Ирана о содействии, будет сопровождать делегация во главе с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям.

Ожидается, что гуманитарная помощь включит в себя одноразовые стерильные медицинские перчатки, защитные комбинезоны, специальную медицинскую униформу, медицинские маски, марлю и спирт, гигиенический гель, а также таблетки Rutan.

В феврале и марте Узбекистан направил в Китай две партии гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.