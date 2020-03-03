Узбекистан отправил в Китай вторую партию гуманитарной помощи со средствами индивидуальной защиты от нового типа коронавируса, сообщила пресс-служба МЧС.

Самолет Министерства обороны CASA C-295 с гуманитарным грузом на борту вылетел из аэропорта Ташкента в китайский Урумчи во вторник в 15:30.

Вторая партия груза, как и первая, включает в себя наиболее востребованные изделия медицинского назначения — стерильные одноразовые перчатки, защитные комбинезоны, фильтрующие маски для лица.

Напомним, 12 февраля Узбекистан отправил в Китай первый гуманитарный груз для поддержки усилий этой страны в противодействии распространению коронавируса.