Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана планирует выпустить еврооблигации на сумму в 300 млн долларов. Эту информацию «Газете.uz» подтвердили в Министерстве финансов. Дата выпуска в ведомстве не уточнили.

НБУ станет вторым узбекским банком, который выйдет на рынок евробондов. В ноябре прошлого года международные облигации стоимостью 300 млн долларов выпустил Узпромстройбанк.

Ранее президент Шавкат Мирзиёев поручил Навоийскому горно-металлургическому комбинату выпустить корпоративные еврооблигации на сумму не менее 300 млн долларов до 1 ноября этого года.