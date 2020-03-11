В галерее 139 Documentary Center 6 марта открылась выставка о жертвах сексуального насилия «Во что ты была одета». Организаторы хотели показать, что не одежда является причиной изнасилования, а намерения преступника. Корреспондент «Газеты.uz» спросила инициаторов мероприятия о целях выставки, замкнутости жертв и причинах сексуального насилия.

На выставке представлены 10 комплектов одежды, которые были на жертвах в момент совершения преступления. Около трети экспонатов — реальная одежда. Остальные комплекты были восстановлены по рассказам женщин.





Впервые подобная выставка была проведена в 2013 году в Университете Канзаса (США). Затем такие инсталляции стали проходить по всему миру. Акция призывает общественность перенести фокус своего внимания с жертвы на агрессора и задуматься о глубинных причинах насилия, отметила организатор выставки Анастасия Черепанова.

В прошлом году СМИ писали о том, как актриса Гавхар Шарипова вынужденно выпрыгнула из машины в момент движения из-за домогательств водителя. Ее травмы оказались несовместимы с жизнью. В социальных сетях многие пользователи по-своему трактовали трагедию, обвиняя женщину в том, что она сама села в грузовик ночью, чем спровоцировала водителя. Оскорбительные комментарии также встречались в отношении женщины, над которой надругались пятеро мужчин в Карши.

«Нельзя ведь сказать, что такие комментарии пишут какие-то злые люди. Это пишут обычные люди, которые ходят каждый день рядом с нами… Кажется, что такие вещи происходят далеко. Допустить мысль, что каждый может попасть в такую ситуацию — очень страшно», — сказала Анастасия Черепанова.

Насилие бывает осознанным и неосознанным, продолжила она. Большой процент людей может не сознавать, что совершает неправильные действия. «Нужно понимать границы другого человека. Нужно прислушиваться к вербальным и невербальным сигналам. Нужно знать принципы согласия и несогласия, которые уже во многих странах закреплены на законодательном уровне. Нужно понимать друг друга и чувствовать, что может сломать человека, а что — нет», — отметила она.

По мнению организаторов, выставка является показателем развития Узбекистана. Несмотря на недавнее введение охранных ордеров для жертв домашнего насилия, сами жертвы еще не понимают, что у них есть права.

«У нас хорошие законы, которые защищают людей и принимаются для того, чтобы люди были в безопасности. Но мы сами пока не понимаем, что мы должны пойти навстречу этим законам», — считает Анастасия Черепанова.

Подготовка мероприятия заняла три года. За полтора года организаторы нашли среди своих знакомых всего четырех женщин, готовых рассказать свои истории. Это не значит, что женщины в Узбекистане не подвергаются насилию. Это говорит о том, что они боятся или не хотят об этом говорить, рассказала она.

Женщина должна обладать большой смелостью, чтобы суметь заявить об этом даже анонимно, подчеркнула Анастасия Черепанова. Большую часть историй организаторы получили анонимно через формы Google.

«Я не задавала никаких дополнительных вопросов, не давила, ничего не уточняла, не спрашивала, потому что и так тяжело. Было видно, насколько человеку тяжело это вспоминать, ворошить, представлять, что это кто-то будет читать, а это все равно как будто тебя наизнанку выворачивают», — сказала она.

Организаторы выставки предложили посетителям написать свои истории о насилии на стикерах и приклеить их на пустые вешалки. Цель такого интерактива — создать площадку, где женщина может быть услышанной без страха стать обвиняемой.

Фото: Ирина Матвиенко.

По словам Анастасии Черепановой, историй о насилии над мужчинами в этом интерактивном проекте не было. Но это не говорит о том, что насилия в отношении мужчин не существует.

Для решения проблемы нужно работать над причинами насилия как в отношении женщин, так и в отношении мужчин. Необходимо пояснять мальчикам и девочкам, какие действия являются допустимыми в их отношении со стороны близких и чужих людей и где начинаются границы других людей, отметила организатор.

Выставка продлится до 17 марта.