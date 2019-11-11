Пятеро жителей Карши Кашкадарьинской области задержаны по подозрению в изнасиловании 26-летней женщины, сообщила газета МВД «На посту».
Октябрьской ночью примерно в 1:30 пятеро мужчин (все старше 30 лет), насильно усадив женщину в автомобиль, отвезли ее в безлюдное место и изнасиловали.
Все подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 118 (изнасилование) Уголовного кодекса Узбекистана.
Стоит отметить, что «На посту» в своей заметке осуждает и частично возлагает ответственность за произошедшее на жертву (это явление известно как victim blaming, или обвинение жертвы).
«Возникает справедливый вопрос: как, интересно, родители молодой девушки позволили ей беспричинно гулять по улице в такое время», — пишет газета.
«Разве это не является пренебрежением воспитания в семье? Таких вопросов много. Но разве преступления происходят не по причине несерьезного отношения к этим вопросам?» — спрашивает «На посту».
Профессор Преображенский
А родители этих отморозков, изнасиловавших женщину, разве не пренебрегали воспитанием своих детей? В России наш соотечественник, таксист, изнасиловал девушку с ограниченными возможностями (колясочница, как пишут российские СМИ). Это как вообще?
Вениамин Лазарев
Гулять можно в любое время! “На посту“ в своей заметке пишет глупость..!
Natalya Butorina
Если в газете МВД работают такие, то что ждать от остального общества?
Nozim Turakulov
Какой уровень у сотрудников МВД и общества в целом. Чтобы гулять по улице нужны причины? В какое время можно гулять, а в какое нет? Почему-то на свободу и безпосаность передвижения по городу нужно получать чье-то позволение? В какое время и в при каких условиях можно насиловать? Мозгов нет у людей, делающих такие заявления, а ведь уже выросло уже несколько таких поколений.. =(
dim dimov
Дикое насилие. Дикое рассуждение газеты
Азиз Исламов
Может быть она сама их изнасиловала??? Преследуя корыстные цели.. спрашивает газета “на посту“
Искандар Хасанбаев
Охренеть, и давно у нас запрещено гулять по вечерам?
Саид Алим-хан
Это позиция МВД страны!?
Eugenie Muminova
“На посту“, вы про этику не слышали? С чего это девушке кто-то должен позволять или не позволять? Она совершеннолетняя, во-первых. Во-вторых, у нас вроде нет комендантского часа, за нарушение которого полагается насиловать? Я выйду ночью подышать воздухом — буду сама виновата, если изнасилуют и убьют?
Сергей Арутюнов
в карши ввели коммендантский час? или там разрешено насильникам зверствовать поздно ночью? мы что должны в своей стране, в своих городах не ходить по улицам в определенное время суток? что за бред пишет эта недогазета? дело не в девушке, не в ее родителях и даже не в милиционерах. дело в этих животных. к их родителям у газеты на посту нет вопросов?