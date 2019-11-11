Пятеро жителей Карши Кашкадарьинской области задержаны по подозрению в изнасиловании 26-летней женщины, сообщила газета МВД «На посту».

Октябрьской ночью примерно в 1:30 пятеро мужчин (все старше 30 лет), насильно усадив женщину в автомобиль, отвезли ее в безлюдное место и изнасиловали.

Все подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 118 (изнасилование) Уголовного кодекса Узбекистана.

Стоит отметить, что «На посту» в своей заметке осуждает и частично возлагает ответственность за произошедшее на жертву (это явление известно как victim blaming, или обвинение жертвы).

«Возникает справедливый вопрос: как, интересно, родители молодой девушки позволили ей беспричинно гулять по улице в такое время», — пишет газета.

«Разве это не является пренебрежением воспитания в семье? Таких вопросов много. Но разве преступления происходят не по причине несерьезного отношения к этим вопросам?» — спрашивает «На посту».