Управление безопасности дорожного движения УВД Кашкадарьинской области уточнило детали смерти актрисы Гавхар Шариповой, сообщило издание Daryo.uz.

Как писали ранее, женщина погибла в ДТП в ночь на 18 ноября примерно в 02:20 на автодороге А-380 «Самарканд-Гузар» на территории махалли «Яргунчи» Гузарского района Кашкадарьинской области.

По данным областного УБДД, когда грузовик двигался по трассе со скоростью 140 км/ч, водитель левой рукой держал руль, а правой начал приставать к сидевшей на пассажирском Гавхар Шариповой, трогая ее за плечи и руки. Актриса открыла дверь, но несмотря на это водитель продолжил движение и нарушил часть 3 статьи 77 Правил дорожного движения (при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он должен принять меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства или безопасному для других участников движения объезду препятствия).

В результате Гавхар Шарипова выпрыгнула из салона на проезжую часть и, получив телесные повреждения, несовместимые с жизнью, скончалась на месте.

Следственный отдел при ОВД Гузарского района возбудил уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса. Ведется предварительное следствие.

Гавхар Шарипова снялась в таких фильмах, как «Алпомыш», «Сарвиноз», «Старшая сестра», «Обманутая женщина» и другие.