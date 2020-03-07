Председатель правления Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана Алишер Мирсоатов 6 марта избран на пост нового руководителя Федерации тенниса, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

На этой должности он сменил Рустама Иноятова, руководившего спортивной организацией с 1999 года и ставшего почетным президентом федерации.

«Теннис один из моих любимых видов спорта. Бывший руководитель работал профессионально, и теперь от меня требуется работать еще больше усердно. Я обещаю, что вместе с коллективом будем работать сплоченно и реализуем новые цели», — сказал Алишер Мирсоатов.