Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 июня подписал постановление о реализации программы «Каждая семья — предприниматель», направленной на обеспечение «коренного улучшения материальных условий, значительных позитивных изменений в качестве и уровне образа жизни населения».
Концепция программы была представлена во время майского визита главы государства в Андижанскую область. Именно с этой области с 10 июня начнется реализация программы.
На финансирование региональной программе в Андижанской области Государственным комитетом по инвестициям выделяются средства в размере 200 млн долларов США за счет привлечения кредитных линий зарубежных финансовых институтов.
Для изучения опыта зарубежных стран с передовым уровнем развития семейного предпринимательства планируется направить в командировку ответственных сотрудников экономического комплекса Андижанской области.
В других регионах Узбекистана программа «Каждая семья — предприниматель» будет осуществляться на основе соответствующих постановлений Кабинета Министров. Она охватит каждый район и город, в том числе отдаленные регионы и местности с тяжелыми природно-климатическими условиями.
Программой предусмотрены оказание всемерной поддержки предпринимательских инициатив населения, желающего заниматься предпринимательством, выделение льготных кредитов и предоставления «систематической практической помощи» на каждом этапе организации и осуществления предпринимательской деятельности.
Запланировано создание мини-кластеров — закрепление предпринимателей, достигших положительных результатов, за семьями, начавшими заниматься новой предпринимательской деятельностью в махаллях, с учетом специализации местности (ремесленничество, швейное производство, выращивание некоторых видов сельскохозяйственной продукции, организация компактных теплиц и другие).
Предусмотрено коренное расширение объемов услуг, предоставляемых субъектам семейного предпринимательства, с созданием объектов рыночной инфраструктуры, пунктов обслуживания и сервиса для организации торговли продукцией, произведенной семьями-предпринимателями.
Путем предоставления вновь создаваемым субъектам семейного предпринимательства свободных земельных участков в сельской местности и махаллях будут созданы дополнительные рабочие места и источники дохода для населения.
Кроме того, будут выявляться субъекты предпринимательства, временно не осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность и не прошедших государственную регистрацию, для восстановления и легализации их деятельности.
Постановлением поручено создать организационные рабочие группы по координации реализации программы во главе с первыми заместителями руководителей регионов, специальные рабочие группы по обучению населения навыкам предпринимательства и даче им рекомендаций под руководством заместителей глав регионов и территориальные рабочие группы по оказанию практического содействия в организации предпринимательской деятельности и мониторингу под руководством первых заместителей хокимов районов.
Координаторами программы определены заместитель министра финансов Абдухафиз Каримов, замминистра экономики Акмалхон Артыков и заместитель председателя Центрального банка Адхам Исламов. Они будут ежемесячно предоставлять информацию о проведенной работе в аппарат президента.
В рамках программы будут выделяться льготные кредиты банков в сумме до 150-кратного размера минимальной заработной платы — для развития семейного предпринимательства, до 1000-кратного размера — зарегистрированным субъектам малого бизнеса и свыше 1000-кратного размера — для кредитования инвестиционных проектов субъектов предпринимательства.
Министерству финансов совместно со страховыми организациями поручено установить страховую премию в размере не более 1,5% и упростить условия страхования при страховании банками риска невозврата льготных кредитов.
В двухмесячный срок будет проведена инвентаризация неиспользуемых земельных участков. Права на участки, неиспользованные в установленные сроки, будут отменены, и они будут выделены субъектам предпринимательства, начинающим и расширяющим свою деятельность в рамках новой программы.
Муратов Жахонгир
Блеск. У каждого начинающего предпринимателя возникают проблемы в первую очередь с составлением отчётов и сдачей, препятствует и незнание налогового законодательства, налоговых преференции, подробности льготных кредитов и условий кредитования. Это отлично что будет сопровождение налоговых и финансовых консультаций. Всесторонней разумной поддержки. Предлагаю еще создать информирующий сайт о стартапах, бизнес идей.
Sanjar Rajabov
Отличный принцип.
Jonh Mclayn
Усилия узбекского лидера в данном направлении, свидетельствуют о переходе на качественно новый уровень государственной политики в сфере защиты и развития предпринимательства. А реализация данной инициативы Главы республики позволит обеспечить преемственность и последовательность курса по решительному устранению административных барьеров и искусственных преград на пути развития предпринимательской деятельности, как ключевого фактора устойчивого развития экономики страны.
Victor Lutsenko
Необходимо принять закон о антигосударственной деятельности, в соответсвии с которым, чиновник, препятствующий предпринимательской деятельности, а следовательно препятсвующий поступлению налогов в бюджет государства, признается врагом государства и народа с соответсвующими последствиями.
Кабил Раджабов
Необходимо максимально упростить выдачу льготных кредитов. Одним из важных условий реализации решения Президента РУз является полная гласность данных мероприятий, так как реализация предыдущих решений по этому же вопросу в отдельных регионах сильно усложнены чиновниками и банковскими работниками. Одним словом — нет гласности и кредиты расходятся по родственникам и знакомым.
Alijon Karimov
Предлагаю также увеличить срок возврата кредита или даже снижение или сделать нулевым процент кредита, если новый предприниматель будет экспортировать свою продукцию за рубеж.
Если не ошибаюсь, Китай шел по этому пути, при развитии малого бизнеса.