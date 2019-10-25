С 1 января 2020 года кредиты в рамках государственных целевых программ будут выдавать по ставке рефинансирования Центрального банка (сейчас — 16%). Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана от 24 октября.

Новый порядок коснется госпрограмм, направленных на развитие малого бизнеса, семейного предпринимательства и самозанятости населения, увеличение возможностей для женщин и поддержку молодого поколения. Сейчас кредиты по программам «Каждая семья — предприниматель» и «Молодежь — наше будущее», а также кредиты женщинам на развитие предпринимательства выдаются по льготным ставкам 7−8%.

Согласно данным ЦБ за сентябрь, средняя процентная ставка по льготным кредитам составляет 9,4%, что в 2,5 раза дешевле рыночных (24,3%) и в 1,7 раза ниже ставки рефинансирования.

Постановлением разрешается предоставление компенсаций и субсидий на покрытие процентных расходов.

Кредитование в рамках госпрограмм будет осуществляться преимущественно через «Халк банки», «Микрокредитбанк» и «Агробанк». До 1 ноября уставной капитал этих банков увеличат на 250, 170 и 290 млрд сумов соответственно.

Отменить практику выдачи кредитов с льготными процентными ставками поручил в августе президент. В сентябре ЦБ предложил с 2020 года сделать ставки по льготным кредитам не ниже ставки рефинансирования регулятора, а с 2021 года — рыночными.