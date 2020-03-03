В Узбекистане планирует пересмотреть процедуру постановки на профилактический учет несовершеннолетних. Этот вопрос обсуждался на втором пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в минувшую пятницу, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Сенатор Назира Мухтарова предложила передать полномочия по постановке на профилактический учет несовершеннолетних Министерству по поддержке махалли и семьи, Союзу молодежи и комиссиям местных кенгашей народных депутатов. Сейчас этим занимается инспектор профилактики, чье решение утверждается начальником районного или городского подразделения внутренних дел.

Первый заместитель министра внутренних дел Азиз Ташпулатов признал, что постановка на учет может негативно сказаться на поведении несовершеннолетних. Он сообщил, что разрабатывается законопроект, согласно которому полномочия инспекторов профилактики будут переданы в систему Министерства здравоохранения. К этому же министерству перейдут центры оказания социально-правовой помощи несовершеннолетним.

«Когда детей привозят в центры оказания социально-правовой помощи несовершеннолетним, сотрудники охраняют их как заключенных. Это неправильно», — сказал первый замглавы МВД.

Председатель Сената Танзила Нарбаева выразила мнение, что неправильно передавать полномочия Минздраву, так как этот вопрос не совсем входит в компетенцию этого министерства. По ее словам, целесообразнее перевести процедуру в систему Министерства народного образования.

Первый заместитель начальника Главного управления профилактики правонарушений МВД Даврон Азизов поддержал предложение сенатора. Он сообщил, что вместо постановки на учет инспекторы профилактики будут проводить беседы с несовершеннолетними «в общеустановленном порядке».

Кроме того, планируется объединить законы «О профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» и «О профилактике правонарушений». В новом документе будут пересмотрены и, возможно, отменены нормы о постановке на профилактический учет.

Директор Республиканского центра социальной адаптации детей (РЦСАД) Васила Алимова считает, что в этом направлении лучше работать не с Министерством здравоохранения, а с Министерство народного образования или Министерство по поддержке махалли и семьи, а также негосударственными организациями.

Ранее Сенат одобрил закон о внесении изменений и дополнений в ряд законодательных актов в связи с установлением дополнительных гарантий прав ребенка.