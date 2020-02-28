Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на втором пленарном заседании в пятницу одобрил закон о внесении изменений и дополнений в ряд законодательных актов в связи с установлением дополнительных гарантий прав ребенка. Теперь закон должен подписать президент.

Документом, разработанным Национальным центром по правам человека, вносятся поправки в Семейный кодекс, Гражданский процессуальный кодексы, а также законы «О гарантиях прав ребенка» и «Об обращениях физических и юридических лиц».

Дополнения в Семейный кодекс предусматривают, что органы и должностные лица, уполномоченные принимать решения, при разрешении вопросов, затрагивающих интересы ребенка, должны рассматривать мнение ребенка независимо от его возраста и принимать решения исходя из наилучших интересов ребенка.

При раздельном проживании родителей и ребенка, органы опеки и попечительства, а также ребенок, достигший 14 лет, смогут возбуждать иск о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей одновременно с отца и матери.

Согласно поправкам в закон о гарантиях прав ребенка, при нарушении прав, свобод и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) или лицами, заменяющими родителей, обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию ребенка, либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за защитой в орган опеки и попечительства, а также в другие госорганы.

Не допускается оставление без рассмотрения таких обращений по причине не достижения ребенком полной дееспособности.

Закон об обращениях физических и юридических лиц дополнятся статьей 24−1, по которой несовершеннолетние лица вправе самостоятельно подавать обращения по вопросам соблюдения своих прав, свобод и законных интересов в государственные органы, организации или их должностным лицам.

Обращения могут рассматриваться с участием законных представителей ребенка, а также органов опеки и попечительства.