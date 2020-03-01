Авиакомпания Uzbekistan Airways 1 марта доставила из Сеула в Ташкент 253 пассажиров, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь Министерства здравоохранения Фуркат Санаев.

Самолет приземлился в международном аэропорту Ташкента в 2:40. На борту находились 182 гражданина Узбекистана, а также 71 иностранный гражданин, из которых 49 прибыли в рамках эвакуации, 22 являются транзитными пассажирами.





Специалисты Научно-исследовательского института вирусологии Министерства здравоохранения провели первичный медицинский осмотр пассажиров.

Как сообщил «Газете.uz» источник в системе здравоохранения, 231 пассажир (182 узбекистанца и 49 иностранцев) будет помещен на двухнедельный карантин в санаторий «Энергетик» в Чирчике Ташкентской области.

22 транзитных пассажира будут временно изолированы в карантинное помещение, а затем вылетят в свою страну через рейс авиакомпании Uzbekistan Airways.

Кроме того, по данным источника «Газеты.uz», еще один авиарейс из Сеула в Ташкент с гражданами Узбекистана ожидается 7 марта. Рейс будет выполнен корейскими авиалиниями.

С 1 марта Uzbekistan Airways временно приостановила авиарейсы из Сеула, Токио и Рима из-за в связи со вспышкой коронавируса в Южной Корее, Японии и Италии.

4−6 февраля из Пекина в Ташкент тремя чартерными рейсами были эвакуированы 584 граждан Узбекистана. Они находились на двухнедельном карантине в санатории «Бустон», а после были выписаны домой.