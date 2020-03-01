С 1 марта авиакомпания Uzbekistan Airways временно приостанавливает регулярные авиарейсы в Токио и Рим в связи со вспышками коронавируса в Японии и Италии, сообщила пресс-служба перевозчика.

С этой же даты временно прекращаются регулярные авиарейсы в Сеул.

Цель — предотвратить распространения данного вируса на территории Узбекистана.

Как отмечается в сообщении, на всех рейсах авиакомпании совместно с Министерством здравоохранения Узбекистана введены повышенные меры безопасности, в том числе проводятся санитарно-карантинные мероприятия и медико-санитарный контроль лиц, пересекающих государственную границу Узбекистана.

По вопросам пребывания пассажиров в пункте временного размещения можно обращаться в штаб Агентства по санитарно-эпидемиологическому благополучию при Минздраве по телефону: 71−276−49−66.

Ситуация с коронавирусом в мире

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире к утру субботы превысило 85153 человек, сообщил Interfax со ссылкой на South China Morning Post.

На Китай приходится 79251 подтвержденных случаев заболевания, при этом более половины из них — 41625 человек — уже вылечились и были выписаны из больниц, свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

За пределами материкового Китая число зараженных достигло 5902, увеличившись за минувшие сутки на 1718 случаев.

Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки с 70 до 88 человек: 34 человека скончались в Иране, 21 — в Италии, 16 — в Южной Корее, 11 — на территории Японии (из них четверо — пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), по два — в Гонконге и Франции, по одному случаю летального исхода зафиксировано на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных — 2931 — выявлено в Южной Корее, на территории Японии — 931, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме, 888 — в Италии, 388 — в Иране. В Сингапуре насчитывается — 98 больных, Гонконге — 94, США — 60, Франции — 57, Германии — 53, Кувейте — 45, Таиланде — 41, Бахрейне — 36, на Тайване — 34, Испании — 32, Малайзии — 25, Австралии — 24, Великобритании — 20, ОАЭ — 19, Вьетнаме — 16, Канаде — 14, Макао — десять.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила уровень угрозы глобального распространения коронавируса до «очень опасного». Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус подчеркнул, что страх и дезинформация являются самыми большими проблемами, которые необходимо преодолеть.