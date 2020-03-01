Боксер из Узбекистана Исраил Мадримов одержал пятую победу на профессиональном ринге 29 февраля в рамках боксерского шоу на стадионе Ford Center at the Starв Сан-Франциско (штат Техас, США).

Фото: Fight Hub TV.

24-летний узбекский боксер Исраил Мадримов (5−0, 5 КО) выступил в отборочном поединке по версии Всемирной ассоциации бокса WBA в первом среднем весе (до 69,85 кг). Его соперником стал 40-летний венесуэлец Чарли Наварро (29−10, 22 КО), занимавший 10-е место в рейтинге WBA.

Уроженец Хивы владел явным преимуществом с начала поединка. В шестом раунде Мадримов после серии атак нанес точный удар в печень сопернику, из-за чего Наварро присел на настил ринга, но смог встать и продолжить бой. Спустя несколько секунд венесуэлец пропустил два удара и упал, а рефери остановил встречу.

После победы Исраил Мадримов поднялся на второе место в рейтинге WBA. Спортсмен в следующем бою хочет выйти на ринг против 24-летнего чемпиона WBA Super, IBF, IBO Джейсона Розарио (20−1, 14 КО) или чемпион мира по версиям WBA, IBO Эрисланди Лара (26−3, 15 КО).

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