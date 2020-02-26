Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 февраля подписал постановление о дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).

«Принятый документ предусматривает кардинальный пересмотр процесса перехода на МСФО субъектов предпринимательства», — пишет Norma.uz.

В постановлении определен перечень лиц, которые будут составлять финансовую отчетность на основе МСФО, начиная с итогов 2021 года в обязательном порядке. В него вошли акционерные общества, коммерческие банки, страховые организации и юридические лица, отнесенные к крупным налогоплательщикам.

Они должны будут организовать бухгалтерский учет на основе МСФО с 1 января 2021 года и обеспечить численность работников бухгалтерских служб, достаточную для качественного применения международных стандартов.

Агентство по управлению государственными активами будет ежегодно утверждать и публиковать до 1 июня график перехода хозяйственных обществ с госдолей и госпредприятий на ведение бухучета и составление финансовой отчетности на основе МСФО.

Уполномоченным органом по внедрению МСФО определено Министерство финансов. Для этого в структуре ведомства будет создан специальный отдел.

В 2020—2025 годы впервые из республиканского бюджета будут возмещаться расходы на обучение, повышение квалификации по МСФО и регистрацию на экзамен в рамках международной сертификации бухгалтеров (по программе АССА).

Претенденты, имеющие международный сертификат бухгалтера, получают право на зачисление без сдачи вступительных экзаменов в магистратуру по специальности «Бухгалтерский учет» и «Аудит» высших образовательных учреждений на платно-контрактной основе.

Ожидается, что эти меры позволят не только своевременно подготовить необходимое количество квалицированных специалистов в области МСФО, но и обеспечат создание национальной системы подготовки специалистов международного уровня, отмечает Norma.uz.