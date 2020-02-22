Государственный налоговый комитет дал разъяснения о введении налога на добавленную стоимость для иностранных компаний, которые оказывают электронные услуги потребителям на территории Узбекистана.
Так называемый «налог на Google» предусмотрен новой редакцией Налогового кодекса, которая вступила в действие с 1 января. Ранее ГНК открыл специальный НДС-офис, чтобы зарубежные интернет-компании могли через него встать на учет в качестве плательщиков этого налога.
Бывший региональный директор «Яндекса» в Узбекистане Евгений Лукьянчиков назвал решение о вводе «налога на Google» «digital-суицидом». Он отметил, что введение такого налога предусматривает отмену двойного налогообложения по международным договорам.
В ГНК пояснили, что это не новый налог, а «расширение сферы действия хорошо знакомого всем НДС».
«Нововведения никак не затрагивают налогообложение доходов (прибыли) этих компаний. Эти иностранные компании не являются плательщиками налога на прибыль в Узбекистане. Поэтому о двойном налогообложении по международным договорам здесь речи быть не может», — подчеркивается в заявлении комитета.
Как объяснили в ведомстве, НДС как косвенный налог «будет, по сути, оплачивать потребитель», а иностранные компании, заложив в цену услуг НДС в размере 15%, «будут получать сумму налога от потребителей и направлять ее в бюджет Узбекистана».
Timur Kim
Опять плательщик в итоге свой народ, вопрос к чему этот налог который приводит только к 15% удорожанию
Борис Халиков
Все правильно, потребитель как всегда будет расплачиваться своими деньгами.
Аброр Кадыров
На воздух еще введите налог, а то дышат все бесплатно
Руслан Юмабаев
В конечном итоге опять потребитель, т.е народ будет платить? Подорожат оказываемые услуги? Объясните попроще, человеческим языком
Елена Сергеевна
Поздравляю нас с новым повышением тарифов на интернет на 15%! Ураааааа! А то так мало повышений было. Вообще то НДС надо переименовать в ННДБ — налог с нищих для богатых.
Муминжон Муминов
С какой стати должен платить потребитель? Будьте добры, удосужтесь указать резонную причину. Народ у нас живёт припеваючи и это не даёт вам покоя?
Ойбек Ходжаев
Боже мой они даже не поняли о чем речь шла.
Akmal Shamsiev
Еще один повод срубить денег с людей.
Ruslan Fedotov
Это что в итоге получается, опять с народа деньги вытягивать будут?
Леша Максимович
Как красиво придумали наши “ придумщики“, вы бы придумали как привлеч инвестиции. Чтобы Вы не придумали, конец всегда один, платит наш гражданин. Гениальные “ придумщики“- толи еще будет..
Cash Tayler
“НДС по сути будет оплачивать потребитель…“ — то есть простой народ Узбекистана. Как еще задушить народ? Ввести налог на Google! Решение найдено.
Конечно, лучшего объяснения не нашлось, как сказать IT компаниям в качестве оправдания, что не стоит переживать, всё за Вас заплатит наш народ! Увеличьте цену услуг. Разве Вы не видите, что наши автомобили стоят дороже, чем везде, а наш народ их покупает, былеты на самолёт стоят дороже, а народ все равно берет их и так везде, поэтому не переживайте за налоги, мы все рассчитали. Супер решение!
Ильдар Мухамедьянов
На месте иностранных государств я бы просто игнорировал данную дань
Леша Максимович
Ильдар причем тут иностранные государства, планить за эти услуги будет наш народ, а иностранцам все до фени..
ODAM ODAMOV
Не знаешь плакать или смеятся. Вместо введения налога на роскошь, как в цивилизованном мире, у нас вводят налог на бедность.
Очень метко заметил Аброр Кадыров насчет налога на воздух.
Yuri K
To Леша Максимович — Что они могут придумать, кроме как содрать с народа денег? Не думают разносторонне, чтобы думать о привлечении инвестиций, да и какой инвестор в здравом уме прийдет в такой “благоприятный климат“, где народ душат налогами, повышающимися коммуналками, неконтролируемым ростом цен.. на что или кому покупать товар/услуги инвесторов?)