Государственный налоговый комитет дал разъяснения о введении налога на добавленную стоимость для иностранных компаний, которые оказывают электронные услуги потребителям на территории Узбекистана.

Так называемый «налог на Google» предусмотрен новой редакцией Налогового кодекса, которая вступила в действие с 1 января. Ранее ГНК открыл специальный НДС-офис, чтобы зарубежные интернет-компании могли через него встать на учет в качестве плательщиков этого налога.

Бывший региональный директор «Яндекса» в Узбекистане Евгений Лукьянчиков назвал решение о вводе «налога на Google» «digital-суицидом». Он отметил, что введение такого налога предусматривает отмену двойного налогообложения по международным договорам.

В ГНК пояснили, что это не новый налог, а «расширение сферы действия хорошо знакомого всем НДС».

«Нововведения никак не затрагивают налогообложение доходов (прибыли) этих компаний. Эти иностранные компании не являются плательщиками налога на прибыль в Узбекистане. Поэтому о двойном налогообложении по международным договорам здесь речи быть не может», — подчеркивается в заявлении комитета.

Как объяснили в ведомстве, НДС как косвенный налог «будет, по сути, оплачивать потребитель», а иностранные компании, заложив в цену услуг НДС в размере 15%, «будут получать сумму налога от потребителей и направлять ее в бюджет Узбекистана».