Выборы депутатов в Законодательную палату и местные кенгаши прошли 22 декабря. По данным Центральной избирательной комиссии Узбекистана, явка составила рекордно низкие 67,8%.

В Ташкенте она была самой низкой по стране — 66,9%. Корреспондент «Газеты.uz» в течение дня наблюдала, как проходили выборы на нескольких избирательных участках столицы.

Первые избиратели пришли голосовать прямо к открытию избирательных участков в 8:00. По словам председателей участковых избирательных комиссий, это в основном те, кто спешил по делам в выходной день, и люди старшего поколения.

Избирательный участок №867.

Встречая граждан, представители УИКов объясняли порядок голосования и проводили их к стендам с биографиями кандидатов в депутаты районных и городских кенгашей, а также Законодательной палаты.





Некоторые избиратели признавались, что не знакомы с кандидатами и их программами. Но людей это не останавливало. Ознакомившись с фотографиями, именами, возрастом, местом работы и другими данными биографий, они делали свой выбор, опуская в урну по три бюллетеня.





В 10 утра на избирательном участке №123 проголосовал главный консультант председателя Народно-демократической партии Узбекистана Михаил Ельшов.

«Если мы хотим, чтобы депутатами были те люди, которых мы хотим видеть, нужно понимать, что именно наш голос и голос каждого может оказаться решающим», — сказал он, добавив, что выборы 2019 года коренным образом отличаются от предыдущих.

Выборы на избирательном участке №123.

Михаил Ельшов добавил, что вне зависимости от результатов выборов, НДП Узбекистана будет с настойчивостью решать поставленные перед партией задачи.

«Даже если мы останемся в меньшинстве, мы все равно будем добиваться того, чтобы наш электорат, наши люди, которые за нас проголосуют, не почувствовали себя обманутыми», — сказал он.

Стенд с кандидатами на избирательном участке №123.

На 724-м избирательном участке, расположенном в Университете журналистики и массовых коммуникаций, на 11 утра проголосовало 140 из 1916 избирателей.

Наблюдатель Людмила Мин сообщила, что за три часа было зафиксировано одно нарушение: мужчина хотел проголосовать за свою супругу, но члены УИК не позволили ему это сделать.





Участок №724 в Университете журналистики и массовых коммуникаций.

В 11:05 на участок приехал лидер Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) Актам Хаитов.

Глава УзЛиДеП Актам Хаитов.

Он предположил, что на выборах 2019 года УзЛиДеП также получит большинство голосов избирателей, поскольку партия выдвинула авторитетных кандидатов с хорошей репутацией.

Международный наблюдатель из России Сергей Лесовский оценил выборы как успешные. Он сообщил, что не видел нарушений, но отметил, что ожидал увидеть более высокую явку.

В Центральном дворце культуры железнодорожников расположился избирательный участок №220. Здесь зарегистрировано 2058 избирателей, из которых к полудню проголосовало около 600.

Члены избирательной комиссии сообщили, что участок посетили наблюдатели их Казахстана, Турции, России и Индонезии.

ДК железнодорожников.





Проректор МГИМО и наблюдатель из России Артем Мальгин рассказал «Газете.uz», что посетил уже три избирательных участка. Нарушений нигде обнаружено не было.





Артем Мальгин отметил, что в последнее время часто бывает в Ташкенте, и, по его наблюдениям, информирование граждан о выборах было достаточным.

«В принципе, для тех, кто интересуется, есть плакаты, информация о депутатах всех уровней — районных, городских, парламентских. Те, кто хотел, они получили всю информацию. Мы видим, что все идут без помыкания… Поэтому явка такая реальная».

Он отметил, что это первые выборы в Узбекистане, когда в ходе избирательной кампании активно использовались социальные сети, особенно молодыми кандидатами.





«Это первые выборы по новой системе, по Избирательному кодексу», — отметил Артем Мальгин. «Мы понимаем, что здесь не борьба политическая, здесь борьба скорее идей, соображений об улучшении жизни в том или ином районе, городе», — поделился он своими наблюдениями.

На участке №120 в Ташкентском IT-колледже в рамках эксперимента действовала биометрическая идентификация граждан. Система включает в себя считыватель информации с биометрического паспорта и фотокамеру.

Председатель УИК Дмитрий Ли отметил «Газете.uz», что такой метод позволяет ускорить ввод данных избирателей в единую базу данных и предотвратить их повторную регистрацию.

Избирательный участок №120.

Избиратель Владимир Арустамов рассказал, что голосует всегда и от новых депутатов ждет «поступательные движения в социальной сфере, науке и предпринимательстве». Несколько граждан на участке №120 отметили высокий уровень организации.

Около 16:00 на участке №136, расположенном в здании школы №71, наблюдатель от Социал-демократической партии «Адолат» Алмаз Буриев сообщил, что никаких нарушений зафиксировано не было.

Алмаз Буриев рассказал, что проживает в махалле «Буюк ипак йули». По его словам, основными проблемами в махалле являются плохие дороги и нерегулярный вывоз твердых бытовых отходов. «Людям нужна справедливость», — отметил он.

Избирательный участок №888.

Участок №888 находился в здании школы №160. За этим участком закреплены 1196 избирателей. Из них к 18:00 проголосовали 460 граждан.

За день участок посетили наблюдатели из Казахстана, Пакистана, Афганистана, США, Китая и России, рассказала председатель Ирина Казакова. Здесь также были случаи, когда граждане хотели проголосовать за родственников, но им отказывали.

На территории участка №888 проживает 18 избирателей, голосующих впервые. Всем молодым людям, пришедшим на выборы, дарили блокноты.

С 13:00 члены участковой комиссии начали посещение избирателей с инвалидностью и больных. Их списки предоставила районная поликлиника. На участке числятся 69 человек с инвалидностью и 20 больных.

Корреспондент «Газеты.uz» посетила двух избирателей, голосовавших на дому. В группу вошли члены УИК, представитель схода граждан махалли «Хамид Сулаймонов» и наблюдатель от Экологической партии.

Член УИК Гульнара Юлдашева рассказала, что все избиратели, к которым приходила группа, согласились голосовать. Заодно проголосовали близкие пенсионеров и больных, не пришедшие на участки по другим причинам.

По адресу на улице Глинки в списке избирателей числился один гражданин с инвалидностью. Но оказалось, что его родители — пенсионеры, не выходящие из дома по состоянию здоровья.

Избирателям зачитали имена всех кандидатов и названия партий. Все члены семьи попросили поставить за них подписи. Они посетовали, что не знают ни одного кандидата.





Следующим избирателем оказалась 82-летняя жительница переулка Кичик Бешагач. Женщина через окно заявила, что не может открыть дверь, поскольку не может ходить, и попросила не беспокоить ее.

Корреспондент «Газеты.uz» присутствовала на закрытии избирательного участка №887 в здании вспомогательной школы №25. Здесь зарегистрированы 2342 избирателя, из которых проголосовало более 1000 человек.

Закрытие избирательного участка №887.

На подсчет голосов ушло около полутора часов. За процессом наблюдали представители БДИПЧ ОБСЕ.

Корреспондент не была свидетелем серьезных нарушений в ходе голосования, но такие случаи были и в Ташкенте, и в регионах. ЦИК и Генпрокуратура расследуют эти случаи.