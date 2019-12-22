Председатель исполнительного комитета политического совета Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) Актам Хаитов проголосовал на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные кенгаши народных депутатов на 724-м избирательном участке, передает корреспондент «Газеты.uz».





Актам Хаитов отметил, что люди сейчас хорошо осознают, что выборы — их конституционное право. Он поздравил соотечественников с днем выборов.

К 724-му участку, расположенному в Юнусабадском районе, приписано 1916 избирателей. На 11:00 там проголосовало 140 человек. Ранее на этом участке проголосовали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и глава Экологической партии Узбекистана Борий Алиханов.





Международный наблюдатель от России Сергей Лесовский оценил выборы как удачные. «Я думаю, это традиция во всех странах, которые были в свое время в СССР, — приходить на выборы как на праздник», — сказал он. Наблюдатель не зафиксировал нарушений, при этом отметил, что ожидал увидеть более высокую явку. Он рассказал, как проходит день голосования в России: «У нас до 12 голосует наиболее активная часть населения, потом спад, потом приходит другая категория, в основном молодежь, — под вечер».

Юрист Алишер Тугузбаев, проживающий на 724-м участке, рассказал, что он голосует всегда и ожидает, что депутаты будут работать в рамках закона.